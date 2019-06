Divadlo Alfa uvede poslední premiéru sezony. Půjde o detektivku

Detektivní příběh Cirkus zlodějů podle románu současného britského autora Williama Sutcliffa je poslední premiérou sezony v plzeňském loutkovém Divadle Alfa. Adaptace příběhu se ujali režisér Tomáš Dvořák a výtvarník Ivan Nesveda, kteří stojí za nejúspěšnějšími tituly Alfy. Napínavá podívaná z cirkusové manéže je plná triků a vtipů, které v sobě spojují typickou poetiku Alfy se špičkovým loutkářským řemeslem, řekl v pondělí ředitel divadla Jakub Hora.

Představení v dramaturgii Petry Kosové mělo v pondělí dopoledne premiéru, slavnostní večerní premiéra je na programu v pátek. Je určeno pro děti od šesti let.

Příběh vypráví o tom, jak do města přijede Kudlův cirkus s hadí ženou Irinou, silákem Jasanem, klauny Fandou a Mandou, nejfrancouzštějším Francouzem na světě Mauricem a hlavně kouzelníkem Arminem Kudlou. Jenže za blýskavou cirkusovou fasádou se skrývá zločinný plán, na který musí přijít malý osiřelý artista Vilda Estrada a jeho přátelé. Zločinci jsou však velmi vychytralí a využívají cirkusových dovedností k vykrádání bytů a domů. "V naší hře zůstává především hlavní motiv předlohy, tedy příběh, ve kterém děti musí odhalit zločinného principála Armina Kudlu, protože dospělí snadno podléhají jeho charismatu a květnatým řečem a výmluvám. Přímočaré dětské vidění se ale ošálit nedá," uvedl Hora.

Umělecký šéf souboru Alfy Dvořák rozehrává v cirkusovém prostředí své triky a vtipy, které doplňuje scénograf Nesveda. Hudbu napsal Petr Vydarený, hrají Andrea Ballayová, Martin Bartůšek, Petr Borovský, Martina Hartmannová, Josef Jelínek, Robert Kroupar, Lenka Lupínková, Radka Mašková, Marie Mrázková, Petr Vydarený, Aleš Kolovrat a Tomáš Jereš.

Sutcliffe je britský spisovatel, který debutoval v roce 1996 knihou New boy. Píše do novin, napsal osm knih. Do češtiny byly zatím přeloženy pouze knihy Cesta do Indie a Cirkus zlodějů a tombola zkázy z roku 2015.