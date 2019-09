Divadlo Archa uvádí novou gamingovou performance Jana Mocka

Tři otázky pro Jana Mocka Kterými třemi slovy byste popsal svůj nový projekt Virtual Ritual?

Helikoptéra, melee, deathmatching. Co vás na tomto projektu nejvíc baví?

Zajímá mě hledat spojitosti mezi virtuálním a reálným. Často se setkávám s názorem, že videohry jsou jenom zábava pro děti nebo že je to únik před realitou. Herní průmysl ale v posledních letech vyrostl takovým způsobem, že začal měnit způsob, jakým se bavíme, jak spolu komunikujeme a kde se setkáváme. Virtuální a reálné už nelze oddělovat, jedno zasahuje do druhého a obojí je třeba brát vážně. Proč by se na představení měl divák přijít podívat?

Performance může inspirovat lidi, kteří nerozumí počítačovým hrám nebo youtuberingu a považují je za něco generačně vzdáleného. Stejně tak může změnit perspektivu divákům, kteří naopak rozumí a přišli se do divadla podívat na svého oblíbeného youtubera.