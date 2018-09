Divadlo Kalich uvede Vlasy. Slavný muzikál o květinové generaci

Slavný muzikál Vlasy je po Pomádě, Horečce sobotní noci a Srdcovém králi čtvrtým světovým muzikálem v repertoáru pražského Divadla Kalich. Nové nastudování má podtitul "květiNOVÉ děti", neboť se autoři snažili při zachování původního náboje i atraktivity Vlasů vztáhnout scénář i na současnou mladou generaci. Před premiérou, jež se uskuteční 18. ledna, se 8. a 9. září odehrají tři již vyprodané předpremiéry.

Když měly před více než padesáti lety Vlasy premiéru v New Yorku, způsobily poprask zejména tím, že v nich zněla rocková hudba a neskrývaly nahotu. O půl století později by podobné náležitosti příliš šokující nebyly, což si uvědomují i tvůrci nového nastudování.

"Stále však můžeme Vlasům zachovat jejich původní náboj a atraktivitu, když v nich budeme se stejnou otevřeností mluvit o současné mladé generaci. Scénář nám to umožňuje, protože témata, o nichž se píše v libretu a zpívá v písničkách, jsou stále velice aktuální - některá bohužel, jiná bohudík," uvedl producent a majitel Divadla Kalich Michal Kocourek.

Podobně na muzikál nahlíží i choreografka Petra Parvoničová. "Je to zcela nově pojatý muzikál. Režisér Šimon (Caban) to s panem (překladatelem Jiřím) Joskem nádherně přepsali. Dali tomu nádech současnosti, aby si lidé uvědomili, že válka hrozí pořád," řekla Parvoničová.

Choreografie je podle ní náročná, ale hercům se ji podařilo vypilovat. Náročné pro ně bylo zejména to, že se museli zabývat nejen samotným výkonem. "Největší a nejtěžší zkouška je pro ně to, co se dělá v zahraničních muzikálech, že se herci musí skoro převlékat sami, přinášet si rekvizity, jako jsou třeba židle, a úplně všichni tady skutečně tančí. Není to tak, že by někdo stál, zpíval a za ním to ostatní odtančili. Fakt tady makají úplně všichni," chválila.

Poselství o volné lásce

Sama měla zpočátku obavy z toho, jakým způsobem muzikál pojmout. Lubomír Dolný, který se postaral o pěvecké a hudební nastudování, podle ní však udělal skvělou práci a zprvu skeptický pohled tak nakonec úplně pozměnila. "Nakonec je to pro mě jeden z nejsilnějších muzikálů, které jsem dělala. Posledních 20 minut probrečíme úplně všichni. Je to strašně silné. Člověk si uvědomí, že život je fakt jenom jeden," uvedla Parvoničová.

V průběhu zkoušek zasáhla všechny aktéry smrt překladatele Jiřího Joska. "Jeho odchod nás samozřejmě ohromně zasáhl a stále dost bolí. Pan Josek nám chybí i po čistě lidské stránce. Třebaže měl za sebou úctyhodné dílo, pro které jsem si ho nesmírně vážil, vždycky byl neskutečně skromný a vstřícný," uvedl Kocourek.

Muzikál Hair měl v New Yorku premiéru 17. října 1967. Jen na Broadwayi (zde se začal hrát v roce 1968) měl na dvě tisícovky repríz, podobně v Londýně, a za 50 let se hrál prakticky po celém světě. Dílo autorské dvojice Gerome Ragni a James Rado s hudbou Galta MacDermota bylo poselstvím o volné lásce a odporu proti válce ve Vietnamu "květinové" generace 60. let.