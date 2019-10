Divadlo Letí připravuje hru o Gretě Thunbergové

Dětská aktivistka Greta Thunbergová se stala předmětem zájmu divadelních tvůrců. České Divadlo Letí plánuje na příští květen premiéru hry s názvem Greta, která se má věnovat nejen Gretě Thunbergové, ale i otázkám, které švédská školačka a její mnozí následovníci řeší a které ji vynesly až nominaci na Nobelovu cenu míru. Premiéra inscenace Greta je jednou ze tří plánovaných na příští rok, v němž Divadlo Letí oslaví 15 let své existence. Ve čtvrtek to za soubor řekla Barbora Jakubcová.

Autorská inscenace Divadla Letí v režii Mariána Amslera se podle ní bude věnovat nejen Gretině příběhu, ale i "otázkám přijetí zodpovědnosti na bázi společenské, politické i osobní". "O klimatické změně se dozvěděla poprvé, když jí bylo osm let. Nechápala, proč nikdo ten problém neřeší. V 11 letech upadla do depresí a přestala mluvit. Později jí byly diagnostikovány Aspergerův syndrom, obsedantně kompulzivní porucha a selektivní mutismus. Sama říká, že díky selektivnímu mutismu mluví, jen když je to potřeba," uvádějí tvůrci inscenace.

V 15 letech se Greta stala celosvětovým symbolem boje proti změně klimatu. Divadelníci se zamýšlejí nad tím, zda svět musel čekat na iniciativu patnáctileté dívky a zda se podaří Gretě Thunbergové dosáhnout toho, aby ekologii začali seriózně vnímat vrcholní politici, nebo zda je dívka obětí "klimatické mafie".

Divadlo Letí za dobu své existence iniciovalo vznik několika českých her, například Olga - Horrory z Hrádečku Anny Saavedry, Zpověď masochisty Romana Sikory nebo Poker Face Petra Kolečka. Pro Letí napsala nové hry i řada zahraničních autorů, jako jsou Joe Penhall, David Gieselmann, Bernhard Studlar, Claudia Cedó nebo Joan Yago.

Pro oslavu svého patnáctiletého působení divadlo během příštího roku uvede tři nové inscenace původních textů režisérů Daniela Špinara, Mariána Amslera a Kashy Jandáčkové. Uvede je v pražské Vile Štvanice, kde má rezidenční prostor.

Daniel Špinar, dnes šéf Činohry ND, se na pozici autora do Divadla Letí vrátí po více než deseti letech. Se svým textem Homo´40 volně naváže na svou autorskou prvotinu Homo´06. Nová hra bude vyprávět o generaci, která má svůj coming out již pár let za sebou a přinese zpovědi ze života pražské LGBT komunity, jež občas dokáže být stejně tak nepřívětivá jako většinová společnost. Satirická hra o gayích po čtyřicítce slibuje střílet do vlastních řad. S premiérou se počítá na leden.

Po květnové premiéře Grety bude poslední ze tří plánovaných inscenací na programu v říjnu. Hra Kashy Jandáčkové má pracovní název How deep are you? a bude se zabývat vztahem lidské identity na sociálních sítích s reálným životem.