Divadlo na Fidlovačce uvede hru o mediální manipulaci s fakty

Divadelním debutem bude pro novináře Milana Tesaře premiéra jeho inscenace Výjimečný stav. Uvede ji 18. ledna pražské Divadlo na Fidlovačce a vypráví o novináři, kterého okolnosti a jeho přehnaná ctižádostivost přiměje k manipulaci s fakty. V hlavní roli reportéra Karla Berana vystoupí Josef Polášek. Známá nuselská scéna nejen inscenací reflektující mediální svět vstupuje do nové fáze svého působení. Chce trochu proměnit svou dosavadní dramaturgii a představila dnes na tiskové konferenci i své nové logo.

"Fidlovačka je nůž, kterým se opracovávala koňská kůže, snímal se jí tuk a pak se vydělávala. A bylo to tady, proto se to tu jmenuje Na Fidlovačce. I ta dramaturgie by měla být ostřejší," řekl režisér Tomáš Svoboda, známý svým smyslem pro grotesku a nadsázku. Je novým uměleckým garantem nuselské scény, za sebou má třeba hru Jaromír Jágr - Kladeňák nebo politický kabaret Blonďatá bestie.

Jednou ze základních linek jeho dramaturgie v Divadle na Fidlovačce bude autorské divadlo, k němuž patří podle něj právě Tesařův Výjimečný stav. A během tří let plánuje připravit hru o kdysi slavných bratrech Pospíšilových, několikanásobných mistrech světa v kolové. Na osudu sportovců neobvyklé disciplíny, z nichž podle něj komunistický režim udělal celebrity, aby poté upadly v zapomnění, chce ukázat cestu k následnému konci minulého režimu.

Svoboda prý nechce ale rezignovat na tradici Fidlovačky jako hudebního divadla ani na herce a další tvůrce s ním dosud spjaté. Na březen proto plánuje premiéru zpracování muzikálu Šakalí léta od mladého režiséra Adama Skaly a do příštích let například spolupráci s Xindlem X.

Milan Tesař působí jako kulturní redaktor Reflexu a mimo jiné je léta spoluautorem komiksu Zelený Raul. "Měl jsem vždycky ústřely do humoru, do dramatické tvorby, takové nesmělé, nemám žádné vzdělání," popsal dnes cestu ke své první divadelní hře. Text napsal před deseti lety. Operuje s jednoduchým nápadem, kdy se zahraniční reportér rozhlasu rozhodne podívat se do vlasti, zda mu není manželka nevěrná. V africkém Kamburu však v době jeho nepřítomnosti náhle vypukne revoluce a on se rozhodne vysílat živě reportáže z ní, přestože je právě v Nuslích.

Svoboda hlavního hrdinu Karla Berana charakterizuje jako toho, kdo má válku doma, ale musí referovat o válce, která je 400 kilometrů daleko. "Občas si vymýšlíme nepřesné, ale chytlavé titulky a dopouštíme se zjednodušování reality hraničící s mystifikací. Mnozí z nás jsou pro sledovanost ochotni udělat prakticky cokoli, ale nejdál dojde hrdina Výjimečného stavu Karel Beran," říká Tesař k novinářské práci.