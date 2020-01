Divadlo v Plzni uvede muzikál Každý má svého Leona

Premiéru komorního muzikálu amerického dramatika a scénáristy Neila Simona Každý má svého Leona uvede na začátku února plzeňské Divadlo Pluto, profesionální scéna malých forem komedie. Aby si mohlo soukromé divadlo, které v Plzni hraje od dubna 1999, dovolit koupit nákladná autorská práva, musela jeho principálka a dramaturgyně Jindřiška Kikinčuková na vysněný muzikál 3,5 roku šetřit.

Divadlo kromě příspěvku 350 tisíc korun od Plzeňského kraje pro Spolek přátel divadla nedostává žádné dotace, na provoz i platy umělců si musí vydělat z představení a od sponzorů. Měsíčně odehraje deset až 12 představení, v repertoáru má nyní kolem deseti inscenací. Návštěvnost v sále s kapacitou kolem 160 míst je v průměru 98 procent. Nový muzikál je 32. premiérou v historii divadla.

Režie muzikálu Každý má svého Leona, který měl premiéru v roce 1979 na Broadwayi, se ujal manžel principálky, herec Pavel Kikinčuk. V hlavních rolích vystoupí jejich dcera Kamila Kikinčuková a Radek Zima.

Inspirací pro muzikál, který je někdy v ČR uváděn také pod názvem Song pro dva, byl životní příběh Simonových přátel - oceňovaného hudebního skladatele Marvina Hamlishe a textařky a zpěvačky Carol Bayer Sagerové. Oba se na muzikálu také podíleli. Komorní inscenace je o mladičké textařce Soně Walskové a populárním skladateli Vernonu Gerschovi, kteří si k sobě hledají cestu.

"Je to příběh, který se stane mezi lidmi. Poznají se a každý má svůj naprosto odlišný svět, dojde k prolnutí jejich světů. Najdou se, žijí spolu, rozejdou se a zase se najdou. Možná právě proto, že je to založeno na skutečném příběhu Simonových přátel, dostává se ten muzikál lidem tak pod kůži," řekla Kikinčuková, která v roce 1981 hrála v Plzni při druhém uvedení muzikálu v ČR. Roli Soni si zopakovala také o deset let později.