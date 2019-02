Divadlo Viola uvede francouzskou hru Hodina diplomacie

Hru Hodina diplomacie, ve které budoucnost Paříže na konci druhé světové války závisí na vyjednávacích schopnostech švédského diplomata Raoula Nordlinga, uvede v premiéře 18. března divadlo Viola. Nejúspěšnější dílo francouzského dramatika Cyrila Gelyho zachycuje dialog mezi Nordlingem a německým generálem Dietrichem von Choltitzem. Ve hře založené na souboji argumentů, slov a emocí se představí herci Jan Šťastný a Hanuš Bor. Za divadlo o tom informovala Simona Andělová.

"Brilantní válečná konverzačka pro dva skvělé hlasy - tak se psalo o filmovém zpracování Gelyho Hodiny diplomacie. Ovšem ve Viole neuvádíme Hodinu diplomacie pouze jako skvěle napsaný dialog, ale především jako silný dramatický text s velkým symbolickým přesahem," uvedl ředitel divadla Robert Tamchyna.

Hra zavede diváky do Paříže na sklonku druhé světové války, kdy do města vstupují 25. srpna 1944 spojenecké jednotky. Německý vojenský místodržitel Paříže Dietrich von Choltitz obdrží příkaz Adolfa Hitlera vyhodit město do povětří. Von Choltitz nechal podminovat všechny mosty a historické budovy. Přesvědčit loajálního nacistického generála, aby se vzepřel přímému rozkazu, se snaží švédský diplomat Raoul Nordling.

Hodina diplomacie je nejúspěšnější a nejpřekládanější hrou Cyrila Gelyho. V roce 2011, kdy měla premiéru v Théâtre de la Madelaine, se stala hitem pařížské divadelní sezóny. V roce 2016 Gely za hru získal cenu Cesar. Stejnojmenná filmová adaptace, která do kin vstoupila v březnu 2014, získala několik ocenění na prestižních festivalech včetně Berlinale.

Hru ve Viole režíroval Radovan Lipus. Divadlo hru v repríze uvede 30. března.