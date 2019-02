Divadlo Zlín uvede muzikál Petr a Lucie s nalezenou hudbou Ursinyho

Městské divadlo Zlín uvede v sobotu českou premiéru původního slovenského muzikálu Petr a Lucie, který je o dvou mladých lidech v čase války. Režie se ujal umělecký ředitel divadla Patrik Lančarič. Dílo vzniklo díky náhodně objevené nahrávce slovenského muzikanta Deža Ursinyho, řekl Lančarič.

"Spolu s básníkem Jánem Štrasserem vytvořil (Ursiny, pozn. red.) na konci 80. let z útlé novelky velkého humanisty a držitele Nobelovy ceny Romaina Rollanda sedmnáct písní. Měl z nich vzniknout muzikál. S nápadem je oslovila Alta Vášová, která napsala libreto. Projekt se ale neuskutečnil. Zachovaly se jen demonahrávky, které zapadaly prachem a které se považovaly za ztracené," uvedl Lančarič. Magnetofonové pásky po Ursinyho úmrtí našel muzikantův syn Jakub. Poté se v Bratislavě muzikál uvedl v komorní podobě. "První skutečné velké uvedení muzikálu bude ve Zlíně, což mě mimořádně těší," uvedl Lančarič.

Autorka libreta Alta Vášová podle něj nenapsala klasickou dramatizaci díla Romaina Rollanda, ale byla jím inspirovaná. "Vytvořila autonomní dílo, které je ale z 80 procent Romain Rolland. Posunula děj do nějakého univerzálnějšího protiválečného poselství," uvedl režisér. Libreto do češtiny přeložil dramaturg zlínského divadla Vladimír Fekar a texty písní Petr Borkovec. "Petra Borkovce pokládám za jednoho z nejlepších současných českých básníků. Myslím, že moje texty přeložil kongeniálně. To je jediné slovo, které mě při jejich čtení napadlo," uvedl Štrasser.

Muzikál je podle Lančariče pro činoherní soubor vždy velmi náročný, herci musí zvládnout pěvecké party i choreografii. Na jevišti bude i živá kapela, také živá výtvarná performance. "Všechno spojit dohromady je mimořádně náročné. Lehčeji se to zvládá, když vidíte, že to má smysl, když je silný příběh a je o čem hrát, což v našem případě, v případě Petra a Lucie, tak je," uvedl Lančarič.

Hlavní role ztvární Lucie Rybnikářová a Matěj Štrunc. "Písničky jsou skvělé a zpívají se mi moc dobře, Ursinyho hudba je mi blízká," uvedl Štrunc.