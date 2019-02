Festival Malá inventura nabídne výběr z nového divadla

Festival Malá inventura od středy nabídne v Praze výběr z nového divadla české i zahraniční scény. Sedmnáctý ročník přehlídky tanečního a alternativního divadla potrvá do 28. února a nabídne 57 představení. Smyslem festivalu je představit co nejširší škálu podob nového divadla a projekty, které vznikly v průběhu roku 2018. O programu informovala mediální zástupkyně festivalu Zuzana Kopáčová.

"Letošní ročník festivalu je výjimečný svým rozsahem. Máme dvojnásobně více představení, a také dvě zahraniční sekce. V české premiéře uvedeme pět vystoupení berlínských umělců. Do sekce Pralin jsme vybrali takové kusy, které berlínskou nezávislou scénu vystihují v její rozmanitosti," uvedl umělecký ředitel festivalu Petr Pola.

"Program nabídne například explozivní taneční inscenaci Restraint či interaktivní, na moderních technologiích založený divadelní projekt Sentire, ve kterém si diváci vyzkoušejí, jaké to je vyvolat blízkost a pocítit dotek prostřednictvím pouhého zvuku," doplnil.

Zásadní událostí přehlídky budou Strange Songs umělkyně Claire Vivianne Sobottke. "Jde o koncert zvláštních písní. Dlouhodobě se zabývám zkoumáním hlasu," uvedla Sobottke.

Výjimečný zážitek slibuje také Tick Tock the Timeline Clock Lori Baldwin, která se vtělí do role robotky a podle předkódovaného algoritmu bude divákům odpovídat na otázky života. "Technologie s umělou inteligencí používáme každý den. Promítáme do technologií nás samé a pak se divíme, co se to děje. V mém vystoupení slouží umělá inteligence jako zrcadlo, které nastavuji publiku," říká Baldwin.

Festival bude uveden na dvaceti scénách, patnácti tuzemských a pěti zahraničních. Domovskými scénami jsou mimo jiné Studio ALTA, Divadlo Archa, MeetFactory, Alfred ve dvoře či Divadlo Komedie. Hlavním pořadatelem festivalu je kulturní nezisková organizace Nová síť, která letos slaví 16 let své činnosti. Nová síť je také pořadatelem festivalu v Jihlavě, Jičíně, Českých Budějovicích a Opavě. Podrobný program festivalu najdete zde.