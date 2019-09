Festival Pražské křižovatky připomene Havlův odkaz

Tématem mezinárodního divadelního festivalu Národního divadla Pražské křižovatky, který se potřetí již tradičně věnuje odkazu Václava Havla a vztahu divadla a politiky, je motiv hlasu, naslouchání a slyšení. Divadelní přehlídka na Nové scéně od 30. září do 6. října nabídne zahraniční představení, která se v tuzemsku už nebudou opakovat. V tiskové zprávě o tom informovaly dramaturgyně festivalu Sodja Lotker a Marta Ljubková.

"Letošní ročník festivalu hledá způsoby, jimiž divadlo může být politické. Jedním z důležitých socio-politických prostředků je bezpochyby umění poslouchat a opravdu slyšet, což vlastně znamená hlavně rozpoznávat a nebát se odlišnosti," uvedla Sodja Lotker.

Program 30. září zahájí herci z polského TR Warszawa inscenací Fantasia v režii Anny Karasiňské. Šest herců na jevišti postupně dostává instrukce, kým se mají stát. Slovenští divadelníci přivezou inscenaci režiséra Jiřího Havelky Zem pamätá, která popisuje osudy slovenského normalizačního popového zpěváka Karola Duchoně. Představení Slovenského komorního divadla Martin provázejí tehdejší Duchoňovy písně.

Francouzka Flora Détrazová pro diváky připravila inscenaci Muyte Maker, ve kterém čtyři tanečnice sedí za stolem s vlasy přivázanými ke stropu a s diváky komunikují pouze mimikou. Détrazová si pohrává se zvukem, hudbou a loutkami. Němka libanonského původu Rima Najdiová představí projekt Dress ME How YOU Like, ve kterém se diváky nechá oblékat přímo v šatně Nové scény. Posiluje tím stereotypy, které se vkládají do oblečení ve spojitosti s kulturou.

Festival zakončí inscenace brazilské režisérky Christiane Jatahyové Julia. V adaptaci hry Arthura Strindberga Slečna Julie přivede diváky do vily v Riu de Janeiro, kde dcera pána domu propadne vášni k otcovu černošskému řidiči. Pružnost příběhu násobí inscenační styl live-cinema.

Festival každoročně připomíná dědictví Václava Havla, vztah divadla a politiky. V roce 2016 se uskutečnil jeho nultý ročník na počest Havlových nedožitých 80. narozenin. Více o programu na webu Pražských křižovatek.