Festival Za dveřmi: ulice Prahy oživí představení žonglérů a loutkářů

Žongléři, akrobati, herci, loutkáři a další umělci ze všech koutů světa se představí na v pondělí začínajícím pražském festivalu pouličního divadla Za dveřmi. V pořadí 11. ročník se koná v centru Prahy v okolí Můstku, náměstí Republiky a holešovickém výstavišti.

"Do letní metropole přivezeme to nejlepší, co nás na mezinárodních přehlídkách a festivalech v Čechách poslední dobou oslovilo. Těšit se můžete na nové tváře, ale i jména, která se v minulých letech na festivalu objevila. Festivalem chceme vzdát hold pouličnímu umění," uvedla organizátorka festivalu Michaela Holbíková.

Na festivalu diváci uvidí soubory z 11 zemí. Bude mezi nimi například německá divadelní skupina Highly Sprung, která v představení Městský astronaut ukáže antiutopickou budoucnost v důsledku znečištěného klimatu. Představení Mlčení, které polskému souboru Teatr Biuro Podrozy získalo ocenění na edinburghském festivalu Fringe, se zase inspiruje tématem uprchlictví a válkou na Středním východě.

České duo Bratři v tricku propojí žonglérské a herecké umění v představení Běžkařská odysea. Akrobatické uskupení V.O.S.A. Theatre si připravilo divadelní instalaci Návštěvníci s využitím LED světel a optických vláken. Za pomoci sluchátek herci hrají postupně pro jednoho diváka po druhém v představení Kabinet pamětí. Soubor Le Cabaret Nomad tak využívá žánru entre sort, který je založen na setkání mezi divákem a hercem. Blackout Paradox akrobatickou ohňovou show inspirovanou šamanismem a mystikou.

Zájemci se také mohou zúčastnit placené dobrodružné bojové hry Expedice, během níž si vyzkouší, jaké bylo vydávat samizdatové knihy za komunismu. Místo je nutné si dopředu zarezervovat.

Pro dětské diváky zahraje Divadlo Continuo loutkovou pohádku ZUNA, zabavit se mohou také v dílně na výrobu loutek.

Čtyřdenní festival nabídne také několik festivalových pouličních průvodů. Jeden z nich začne v pondělí na Můstku a půjde přes ulici Rytířskou na Staroměstské náměstí, odkud se opět vrátí na Můstek. Další se uskuteční ve středu a svou trasu započne i zakončí na náměstí Republiky.