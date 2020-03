Herci Slováckého divadla spustili akci Jako na zavolanou

Herci Slováckého divadla v Uherském Hradišti se v době šířící se nákazy novým typem koronaviru snaží telefonicky povzbudit seniory. Spustili proto akci Jako na zavolanou, do které se zapojují zájemci z celé republiky, sdělil herec a mluvčí divadla Josef Kubáník. Divadlo je nyní kvůli pandemii zavřené. Nehraje se, zastavena byla i příprava nových inscenací.

"Uvědomili jsme si, jak někteří senioři potřebují úplně obyčejný rozhovor. Aby se někdo zajímal o to, co dělají, co mají rádi nebo i o to, čeho se třeba obávají," uvedl ředitel divadla Michal Zetel. Rozhovory se seniory vedou sami herci. "Mají empatii a mnozí mají také starší rodiče, tak vědí, jak je to důležité," doplnil Zetel.

Do akce se zapojuje celý herecký soubor. Výzvu k zasílání příběhů seniorům zveřejnili divadelníci na svém facebookovém profilu a za pouhý půlden oslovila 10 tisíc lidí. Hlásí se diváci z celé republiky. Například Andrea Stará divadlu napsala, že je v Praze, ale její maminka je na Moravě. "Jsem zdravotní sestra a nemůžu za ní. Tak by určitě mamce udělalo radost aspoň krátké potěšení a povídání," uvedla žena.

Na telefonu si mohou starší lidé popovídat například s herečkou Jitkou Hlaváčovou. "Neváhala jsem ani na chvilku. Seniorů je v našem hledišti večer co večer spousta a když potřebujeme podržet, tak nám fandí, a často po představení tleskají ve stoje. Moc rádi jim tu přízeň teď vrátíme a zkrátíme ten nekonečný čas, kdy všichni čekáme, až bude zase dobře," řekla Hlaváčová.

Akce Jako na zavolanou je časově neomezená, herci Slováckého divadla jsou podle Zetela připraveni telefonovat seniorům do té doby, dokud o to bude zájem. Někteří členové souboru nyní také šijí roušky, jiní obstarávají ohroženým skupinám lidí nákupy.

Slovácké divadlo vzniklo v roce 1945. Každoročně eviduje zhruba 8000 předplatitelů. Díky tomu je zapsáno v České knize rekordů jako scéna s nejvíce předplatiteli v tuzemsku.