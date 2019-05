Hofmann a české moře. Divadelní festival zahájí Zimní pohádka

Divadelní festival Letní shakespearovské slavnosti letos uvede čtyři premiéry. Tradiční přehlídku po širým nebem na Pražském hradě zahájí 25. července inscenace Zimní pohádka, kterou vybral režisér Pavel Khek. Do hlavních rolí obsadil Martina Hofmanna nebo Veroniku Arichtevu.

Pohádkový příběh zničující žárlivosti, naděje a zázraků situoval William Shakespeare na Sicílii a do Česka, kterému překvapivě propůjčil moře. "S českým mořem a pobřežím se shakespearovské bádání vyrovnávalo po celá staletí a dospělo k závěru, že se buď Shakespeare mýlí a jeho české pobřeží je pustou neznalostí, nebo ho Čechy skutečně mají a všem kromě Shakespeara to uniklo," vtipkoval překladatel Martin Hilský o Zimní pohádce. Zároveň dodal, že je rád, že si režisér zvolil právě tuto hru. Podle Hilského u nás bývá často opomíjena. "Nejcennější je na ní závěrečná dramatizace emoce úžasu a odehrává se tam cosi jako zázrak," vysvětlil.

Režisér Pavel Khek popsal slavného autora jako jiný divadelní druh. "Je to trochu jiná kategorie než zbytek světové dramatiky," vysvětlil. Zimní pohádka je především o zrazené lásce a žárlivosti, která se stala pro anglického dramatika ústředním tématem také v dalších dílech. "Mně té hry bylo líto, že se příliš nehraje. V Anglii je to mnohem častěji. Přitom má obrovský detektivní potenciál. Do poslední chvíle není jisté, jak to vlastně bylo," sdělil Khek své nadšení.

Světové obsazení

Ani letos však nebude na Letních shakespearovských slavnostech chybět představení v angličtině. Prague Shakespeare Company tentokrát uvede odvážné nastudování Othella. Hlavní roli ve slavné tragédii pronikající do nejhlubších zákoutí sexuality ztvární Nari Blair-Mangat, kterého může česká veřejnost znát například z filmů Sama Mendese Spectre nebo Kennetha Branagha Vražda v Orient Expresu. Na Othella ve skutečně světovém obsazení se mohou těšit diváci v Praze, Brně i Ostravě. Vůbec poprvé nabídnou pořadatelé představení s titulkovacím zařízením.

Na několik večerů se vrátí i pět let starý Sen noci svatojánské v režii dua SKUTR, který měl vloni ohlášenou derniéru. Celkem je připraveno 157 představení třinácti her. Přehlídka potrvá od 25. června do 6. září, a kromě Prahy se na shakespearovský repertoár mohou těšit i diváci v Brně, Ostravě, kde je připravena premiéra Zkrocení zlé ženy s Krystýnou Leichtovou, ale také v Bratislavě. Tam bude uvedena premiéra Romea a Julie v režii Doda Gombára.

Letní shakespearovské slavnosti se začaly konat na Pražském hradě za éry Václava Havla. První představení, jímž byl Sen noci svatojánské v režii Jana Kačera, se uskutečnilo roku 1990.