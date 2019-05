Hroncová končí na postu ředitelky Opery ND a Státní opery

Silvia Hroncová rezignovala na post ředitelky Opery Národního divadla (ND) a Státní opery. Svoji rezignaci k 23. květnu doručila řediteli ND Janu Burianovi. Mezi důvody svého kroku uvedla "dlouhodobě nevyjasněnou situaci spojenou s novou sezonou, rozdílné názory na budoucí směřování opery, na její organizační a personální strukturu a obsazení i chod opery". Následovala tak uměleckého ředitele Opery ND Petra Kofroně. Informovala o tom výkonná asistentka ředitelky Andrea Savane.

"Pan ředitel ND Jan Burian má na věci jiný pohled a já ho ve své pozici dosud respektovala, ale v souvislosti s napjatou situací v opeře, která vyvrcholila otevřeným dopisem řediteli divadla, který podepsalo téměř 350 zaměstnanců opery, tuto situaci a vypjaté pracovní prostředí dále nemohu akceptovat," uvedla Hroncová.

Hroncová působila jako ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery od roku 2013. Předtím byla generální ředitelkou Slovenského národního divadla a ředitelkou Divadelního ústavu v Bratislavě.