Inscenace The Beatles Celebration se vrátí na scénu v dubnu

Baletní inscenace The Beatles Celebration, která na přelomu října a listopadu zažila na jevišti Moravského divadla Olomouce pouze dvě uvedení, se na olomouckou scénu vrátí až na úvod příští sezony. Vedení divadla se totiž dosud nepodařilo získat licenci na všechny skladby této legendární britské skupiny, které jsou v inscenaci uváděny. To bylo důvodem, proč muselo být dílo po dvou představeních staženo. V programu jej na zbytek sezony nahradí projekt Balet Gala, informoval mluvčí divadla David Kresta.

Inscenace měla pouze dočasnou licenci a vedení divadla od té doby jedná o jejím prodloužení. "Situace byla a je komplikovaná, neboť jednáme s poskytovatelem licence v Londýně, a to zprostředkovaně přes českou agenturu. Jsme rádi, že navzdory složitosti celé věci se blížíme ke zdárnému konci. V tuto chvíli máme zajištěno 90 procent skladeb a o možnosti užití zbývajících usilovně jednáme v součinnosti s agenturou," uvedl ředitel divadla David Gerneš. Licenci na uvádění skladeb by mělo divadlo podle příslibu získat do konce této sezony.

Dlouho očekávaná inscenace The Beatles Celebration měla první premiéru loni 30. října a druhou 1. listopadu, dalšího představení se již diváci nedočkali. Dílo divadlo stáhlo z programu a nahradilo jej jinými. Jako kompenzaci pro předplatitele, kteří The Beatles Celebration neviděli, chystá nyní divadlo taneční show Balet Gala, první uvedení je naplánováno na 23. dubna.

V projektu vystoupí umělecký šéf baletu Moravského divadla a bývalý první sólista baletu Národního divadla v Praze Michal Štípa. Na olomouckém jevišti se s ním představí primabalerína pražského Národního divadla Nikola Márová, domácí soubor pak bude zastupovat primabalerína Yui Kyotani. "Během jednoho večera si tak diváci užijí taneční mistrovství hned tří držitelů prestižní Ceny Thálie," uvedl Gerneš a dodal, že chybět nebudou ani další exkluzivní hosté. V květnu bude mít Balet Gala dvě reprízy, o přesných termínech bude divadlo informovat.

The Beatles Celebration se třemi desítkami skladeb nastudovalo divadlo v choreografii tehdejšího uměleckého šéfa souboru Roberta Balogha. Vedení divadla jej na konci listopadu téměř po devíti letech odvolalo z funkce, problém s licencí byl podle Gerneše jedním z důvodů. Ve funkci jej poté nahradil Štípa. Potíže s licencí řešil olomoucký balet také v minulosti.