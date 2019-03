Jihočeské divadlo uvede muzikálový hit Evita v režii Lumíra Olšovského

Jihočeské divadlo uvede 29. března premiéru muzikálu Evita. Hlavní roli budou v alternaci zpívat Michaela Gemrotová a Michaela Nosková, inscenaci zrežíruje Lumír Olšovský. Jihočeské divadlo letos slaví sto let, k výročí chystá knihu i výstavu. Novinářům to v úterý sdělili divadelníci.

Ředitel divadla Lukáš Průdek řekl, že výročí budou slavit rok a půl. Začátkem oslav byl únorový blok představení v Praze. Divadlo ho chce dělat každý rok. "Pražští diváci nás znají, neboť jezdí na otáčivé hlediště, více než polovina diváků na otáčivém hledišti jsou z Prahy a středních Čech," řekl Průdek.

Divadelníci mimo jiné připomněli, že sté narozeniny by letos oslavila i Eva Perónová, druhá manželka argentinského prezidenta Juana Dominga Peróna, známá jako Evita. Hitem se stal muzikál dvojice Tim Rice a Andrew Lloyd Webber, který měl premiéru v londýnském West Endu v roce 1978. V Jihočeském divadle ho režíruje Lumír Olšovský, který vede muzikálový soubor v plzeňském divadle. Doufá, že diváci budou chodit opakovaně.

"Příběh nabádá k tomu, abyste si oblíbili hlavní představitelku. Byla cílevědomá, houževnatá. Měla těžké dětství a mládí, všechno si musela vydřít a bohužel i vypočítavě jít za svým cílem," řekl Olšovský.

Sopranistka Michaela Gemrotová řekla, že role Evity je pro ni důležitá nejen proto, že jde o nádherné dílo. "Jsem z Písku a jsem moc ráda, že můžu zpívat v mém rodném kraji," řekla zpěvačka.

V hlavní roli Kopeckého maringotka

V dubnu chystá Jihočeské divadlo dvě premiéry. Malé divadlo uvede 13. dubna inscenaci Návod k přežití zombie apokalypsy, činohra 18. dubna adaptaci románu Rybí krev od Jiřího Hájíčka.

Oslavy sta let budou pokračovat v květnu. Na slavnosti Posousedsku představí Malé divadlo program v maringotce, s níž jezdíval Matěj Kopecký. Malé divadlo slaví 70 let. Bude i výstava ke sto letům, nabídne i zážitkovou část. K výročí vyjde také kniha, patnáctičlenný tým ji připravoval tři roky, bude mít téměř pět set stran. Na podzim chystá divadlo program v Boudě, kterou si do Budějovic půjčí od Divadla Bratří Formanů.

Na oslavách se podílí i Ateliér 3D. Loni uspořádal 31 interaktivních prohlídek historické budovy i 39 dílen, kam přišlo 915 lidí. Letošní novinkou jsou baletní kurzy pro dospělé.

Nejslavnější song z muzikálu Evita v podání Madonny: