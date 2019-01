Klicperovo divadlo uvede v současné sezoně ještě čtyři premiéry

Královéhradecké Klicperovo divadlo uvede v sezoně 2018/2019 ještě čtyři premiéry. První letošní premiérou bude 16. března na hlavní scéně divadelní klasika Lakomec v režii Michala Háby. Oproti původnímu plánu budou termíny posledních dvou premiér prohozeny, řekl mluvčí divadla Martin Sedláček. V sezoně 2018/2019 divadlo uvedlo již tři premiéry.

"Poslední dvě premiéry prohodíme z důvodu vytížení režisérů. V sobotu 18. května uvedeme hru Malý říjen v režii Šimona Cabana a 1. června Tři kamarády v režii Petra Štindla," řekl Sedláček.

Druhou letošní a celkem pátou premiérou sezony bude hra Fernando Krapp mi napsal dopis v režii Jana Holce, která je v plánu na 23. března. Diváci ji uvidí ve Studiu Beseda.

"Určitě bude hodně zajímavý Lakomec, kde titulní roli ztvární Filip Richtermoc. Je to pro něj velká herecká příležitost. Hodně se těšíme také na Malý říjen, protože Šimon Caban u nás řadu let nerežíroval. Je to jeho takový návrat do Klicperova divadla," řekl Sedláček.

První premiérou sezony 2018/2019 byla hra z hradeckého prostředí z období vzniku Československa nazvaná Republika Králové v režii Zuzany Burianové. Druhou byla hra Anna Karenina Lva Nikolajeviče Tolstého v režii Jana Holce a třetí Furianti v režii Petra Štindla.

Klicperovo divadlo připravuje už i následující sezonu 2019/2020. "Mělo by to zůstat v duchu té minulé a letošní sezony, divadlo by tedy mělo uvést opět sedm premiér," dodal Sedláček.