Laterna magika uvede inscenaci Zahrada odkazující k Trnkovi

A zatímco v Trnkově Zahradě její hrdinové vstoupí do tajemné zahrady jako malí kluci a odejdou po mnoha prožitých dobrodružstvích jako dospělí, v inscenaci Laterny magiky přijdou do zahrady jako dospělí a stanou se dětmi.

Foto: Youtube/Laterna magika /The first multimedia theatre ever.

Autor: ČTK