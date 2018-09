Lehárovu Veselou vdovu uvidí diváci v Praze a v Plzni

Hudební divadlo Karlín (HDK) ve spolupráci s plzeňským Divadlem J. K. Tyla (DJKT) připravuje uvedení operety Franze Lehára Veselá vdova. Inscenace v režii Martina Otavy a pod taktovkou dirigenta Norberta Baxy mít v Praze premiéru 24. ledna příštího roku, v Plzni se opereta poprvé představí 2. února. V hlavních rolích vystoupí Lívie Obručník Vénosová, Pavla Břínková, Michaela Nosková, Vlastimil Zavřel, Jan Ježek, Aleš Briscein či Dalibor Gondík. Informoval o tom ředitel HDK Egon Kulhánek.

"Tato spolupráce mě samozřejmě těší nejen jako ředitele divadla, protože nám umožní nabídnou divákům skutečnou elegantní a estetickou show, ale také jako režiséra a člověka, který má na své působení v karlínském divadle krásné vzpomínky," uvedl režisér a ředitel DJKT Otava.

Otava nehodlá Veselou vdovu aktualizovat. "Chci klasickou podobu v krásném scénickém provedení z roku 1906," podotkl.

Klasický titul vídeňské operety Veselá vdova se známými melodiemi U Maxima jsem znám či Ženy, ženy v HDK naposledy uvedli v roce 1987. Také tehdy u toho byla Břínková, tehdy v roli Valencie, a Ježek jako Hrabě Danilo Danilovič, pro kterého to bylo jeho první angažmá v Karlíně. "Je to pro mě opereta, která mě provází celých 40 let, co jsem u divadla," uvedl Ježek, který tentokrát ztvární roli barona Mirka Zetu. Břínková se objeví v roli Praskovji.

Představitelka hlavní role Vénosová se s Veselou vdovou poprvé setkala před sedmi lety. "Byla to má první opereta a zároveň i velké ponaučení. Především práce s tehdejším režisérem inscenace Janem Ježkem mi přinesla řadu cenných zkušeností, které nyní hodlám zúročit," uvedla.

Veselá vdova (Die Lustige Witwe) je opereta o třech dějstvích, která je Lehárovým nejslavnějším a nejhranějším dílem. Premiéra se konala 28. prosince 1905 ve Vídni. Libreto v německém jazyce napsali Victor Léon a Leo Stein na základě německého překladu činoherní komedie Atašé z velvyslanectví.