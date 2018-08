Letní Letná odstartuje narozeninovým open air představením

Již ve středu slavnostně zahájí 15. ročník Letní Letné velký narozeninový open air. Více než třicet artistů, klaunů, tanečníků a muzikantů z České republiky i ze zahraničí pod vedením Daniela Gulka předvede své schopnosti ve speciálním představení s názvem De Nova Stella. "Bude to představení o lásce. O vztazích mezi lidmi, přijetí se navzájem, respektování se a přijetí toho, že být ve spojení s ostatními a poznávat sám sebe je boj," říká Gulko. Představení bude uvedeno dvakrát, ve středu 15. a ve čtvrtek 16. srpna, vstup je zdarma.

"Letní Letná letos slaví 15 let, takže teď je český cirkus puberťák připravený ke vzpouře a k tomu, aby zahýbal rodinou nového cirkusu. Nejspíš udělá pár chyb, objeví se bláznivé nové nápady, bude tu trocha přehnaného sebevědomí a velikášství, spousta naděje a touhy po úchvatné budoucnosti. Je tomu zároveň také 15 let, kdy jsem se svým souborem poprvé postavil šapitó v Letenském parku na festivalu Letní Letná a od té doby se festival stal věrným partnerem vývoje souboru Cahin-Caha a my jsme vystoupili na šesti jeho ročnících," říká Daniel Gulko.

Letos byl Gulko požádán, aby zrežíroval zahajovací představení. "Já tuto nabídku s radostí přijal. Tento projekt je tedy mým milostným dopisem Letní Letné a českým umělcům." Slavností zahájení nese název De Nova Stella, neboli Nová hvězda, a je inspirováno dílem astronoma Tycha de Brahe, který objevil, že nebe není pevné a neměnné, ale že se neustále mění. "Název představení De Nova Stella je poctou všem vizionářům, kteří vidí dál, až za obecně přijímané předpoklady své doby. Ať žije cirkus!" uvedl Gulko.

Mezinárodní festival Letní Letná se koná v termínu od 15. srpna do 2. září, představí nejrůznější podoby nového cirkusu a širokou paletu umělců několika generací. Více informací a předprodej vstupenek na www.letniletna.cz.