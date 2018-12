Liberecké divadlo chystá společnou premiéru dvou jednoaktovek

Společnou premiéru budou mít v Liberci dvě jednoaktové opery Francesca da Rimini a Lakomý rytíř od ruského skladatele a klavírního virtuosa Sergeje Rachmaninova. Je to unikátní projekt, řekl vedoucí operního souboru Divadla F. X. Šaldy v Liberci a dirigent představení Martin Doubravský. Podle něj to bude poprvé, co nějaké české divadlo uvede obě tyto jednoaktovky v jeden večer. Zároveň jde i o českou premiéru Lakomého rytíře.

"Je to zvláštní s ohledem na to, že Rachmaninov je velmi známý autor, velmi často uváděný. Jeho klavírní koncerty jsou dokonce, řekl bych, klasickým hitem. A přesto taková skvělá hudba zůstala upozaděna v pozapomnění," řekl Doubravský.

Světové premiéry obou oper se konaly v jeden večer v roce 1906 v Moskvě. V Liberci obě díla poprvé uvedou tento pátek. "Skladatel Rachmaninov si pro ně vybral dvě zcela odlišná témata, dva motivy, jež se zdánlivě probouzejí každý na zcela rozdílných úbočích. Pokud se ale pustíme do zápasu se svou vlastní ochotou, nalezneme mnoho společného," uvedla režisérka představení Linda Keprtová. Tím je podle ní například skutečnost, že většina postav lavíruje na hraně propasti. Opery se od jiných odlišují i tím, že v nich není jediná kladná postava.

Inspiraci pro operu Francesca da Rimini nalezl Rachmaninov v Božské komedii, kdy se její autor Dante Alighieri seznamuje se samotným "Peklem". Druhá opera vychází ze stejnojmenného dramatu Alexandra Sergejeviče Puškina. Je psychologickou freskou zhrouceného vztahu syna a otce, kde se touha po moci a ukojení vlastních tužeb stala příčinou naprosté duševní vyprahlosti.

V představení se představí jediná žena, Francesku ztvární Lívia Obručník Vénosová. "Je to asi moje první submisivní role, protože většinou sopranistky bývají takové hrdinky, které umírají pro své děti, svého milence nebo svoji vlast," uvedla Vénosová. Franceska je podle ní obyčejná žena, která má své chyby. "A která jedná podle svého srdce a pocitů," dodala. Rachmaninova jako autora obdivuje. "Všechna díla, která napsal, se mě emociálně vřele dotkly," řekla. Podle ní jsou Rachmaninova díla nabitá emoční energií, která se nedá ignorovat.

V ústřední dvojroli Malatesty a Barona se poprvé na libereckém jevišti představí mladý slovenský barytonista Pavol Kubáň, který má pro Rachmaninovy opery také jen slova uznání. "Do té hudby nemusíte už nic dávat. Stačí přijít a prožít to, protože ta hudba přinese vše," řekl.