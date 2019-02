Liberecké divadlo F. X. Šaldy uvede bláznivou komedii Paula Lucase

Jako první mimo Velkou Británii uvede liberecké divadlo F. X. Šaldy bláznivou komedii Paula Lucase Naše sebrané trable. V Malém divadle bude mít v režii Petra Palouše premiéru tento pátek. Palouš řekl, že ho zaujala vícevrstevnatost textu.

"Máme tam příběh tatínka a dcery, který jako by byl vystřižený z melodramatu 19. století a do toho je zapojena normální realita století 21., zároveň se vším dopadem všech popkulturních jevů," uvedl.

Hra podle něj není příliš známá a mimo Anglii se dosud nehrála. "Já jsem si ji vybral, mimo jiné, proto, že originálně pracuje s mnohými klišé moderní popkultury, jakými jsou například určitá vyšinutost postav, únos, vzhlížení k módním idolům, detektivní zápletka a tak dále," řekl Palouš. Vše se hře se podle něj děje v parodické rovině a je podpořeno suchých anglickým humorem. "Pro mě je to originální komedie do dnešní doby," dodal.

V hlavní roli otce Vaughana se představí Václav Helšus. "Mám rád takové divadlo, kdy hraju tak strašně realisticky, že divák neví někdy, jestli si z něj nedělám legraci. Takové hraní na hraně," uvedl. Podle něj to tato hra umožňuje. "Stačí trošičku přeťápnout, přešlápnout, a je z toho děsná legrace. A stačí se trochu ponořit do sebe a je to hrozně smutný, takové až čechovovské," dodal. Jeho dceru Hannah v komedii hraje Michaela Foitová. I jí hra vyhovuje. "Bylo to jedno z nejpříjemnějších zkoušení, které jsem tady zažila," uvedla.

Otec s dcerou se v bláznivé komedii dostali do tíživé sociální situace, kdy se živí, jak se dá, navíc se stanou oběťmi vyděračů, kteří unesli matku Hannah. Smůla na paty se ale lepí i vyděračům, neúspěšnému sebevrahovi Oliverovi a lehce potrhlé pošťačce Margot. V roli cholerického únosce Leytona, který nemá štěstí u žen, se představí Jakub Kabeš. Jeho bratra Rega, který se vyžívá v šílené hudbě, ztvární Přemysl Houška. Sebevraha Olivera, jehož největší zálibou je četba rekordů, bude hrát Michal Lurie a věčně zasněnou pošťačku Margot ztvární Jana Hejret Vojtková.

O autorovi hry, jež měla premiéru v roce 1999 v Birminghamu, toho v libereckém divadle moc nevědí. "Dnes v době internetu a facebooku jsem nepředpokládal, že to bude nějaký problém," uvedl dramaturg Jiří Janků. O Lucasovi se mu podařilo zjistit, že napsal osm her, většina byla uváděná v britských regionálních divadlech. "Po roce 2008 o něm veškeré zprávy mizí," dodal Janků.