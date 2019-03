Liberecké divadlo uvede Ostrovského Bouři jako taneční drama

Balet libereckého divadla F. X. Šaldy chystá netradiční zpracování známého díla ruského dramatika Alexandra Nikolajeviče Ostrovského. Jeho Bouři z roku 1860 uvede jako taneční drama, půjde zřejmě o první takové zpracování.

"Nevím o tom, že by bylo nějaké jiné," řekla režisérka představení Alena Pešková, která je i autorkou choreografie a libreta. Bouře jinak patří v činohře mezi nejčastěji uváděná díla Ostrovského, dočkala se i několika filmových adaptací a drama posloužilo i Leoši Janáčkovi jako libreto k opeře Káťa Kabanová.

Podobné téma jako je Bouře už Pešková v minulosti pro balet zpracovala. "Ačkoliv to zní velmi směšně, až když jsem dopsala liberto, které jsme psala podle dramatu Ostrovského, tak jsem zjistila, že je to Gazdina roba na Volze," uvedla Pešková. "Asi je to pro mě něčím signifikantní, že si vybírám taková témata, to znamená sebevražda z lásky, temná řeka a jedinec kontra společnost," dodala.

Hlavní roli Káti Kabanové ztvární v baletu Ivona Jeličová. "Káťa je hrozně depresivní. Má málo míst, kdy je šťastná, kde se může usmát nebo kde má pocit nějakého štěstí. A vesměs celé představení v sobě řeším to špatné," uvedla Jeličová. Kateřina si v příběhu těžce zvyká na despotickou tchyni i manžela a zamiluje se do někoho jiného. Režisérka řekla, že v libereckém souboru ani v Praze vhodný typ pro tuto roli nenašla, oslovila proto Jeličovou, která je sólistku brněnského národního divadla. Jeličová je držitelkou Thálie za rok 2009 za roli Maryši v baletu, který také vytvořila Pešková.

Děj Ostrovského Bouře se v originále odehrává v Kalinově, malém městě na břehu řeky Volhy. Scéna baletu vytvořená Alešem Valáškem je nadčasová. "Protože obsah byl pro nás důležitější. Věci, o kterých se tam hovoří, se mohou dít v jakékoliv době," řekla Pešková. Inspiraci pro kostýmy podle ní nalezli v secesi, patrná je ale i uniformita módy 50. let minulého století. Vlastní je i hudba, kterou k baletu složil pianista a skladatel Michal Vejskal. Ruské motivy v ní zaznívají. "Vycházel jsem z toho, že celý scénář dramatu provází různé lidové písničky. Takže jsem si řekl, že se opřu o lidový folk, což znamená, že se tam ozve pokaždé nějaký nápěv, který jsem hudebně vyřešil podle sebe, ale charakter zachoval," uvedl Vejskal. Představení bude mít premiéru na velké scéně divadla tento pátek. V roli Kátina milence Borise se představí australský tanečník Rory Ferguson, manžela Káti ztvární další Australan, Mischa Hall.