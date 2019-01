Londýnská divadla mají problém. Chybí dámské toalety

Divadla v proslulé londýnské oblasti West End mají kritický nedostatek toalet pro ženy - jedno wc připadá na 38 návštěvnic. Vyplývá to podle serveru Independent z průzkumu časopisu The Stage, který se věnuje dění v zábavním průmyslu, především na divadelních prknech.

Příslušné předpisy podle serveru stanoví, že na jedno divadlo by mělo v průměru připadat minimálně 36 toalet pro ženy. Ve skutečnosti jich je ale pouze 21, tedy o 40 procent méně, než je potřeba.

Průzkum rovněž ukázal, že kdyby si měly během přestávky v jednom z divadel ve West Endu odskočit všechny ženy z publika, průměrná pauza by musela trvat přibližně hodinu. Přestávky přitom standardně trvají 20 minut.

Časopis The Stage oslovil 42 divadel, pět se jich ankety odmítlo zúčastnit, tvrdí týdeník.

Divadelní kritička Natasha Tripneyová na twitteru v reakci na výsledky průzkumu napsala, že nedostatek toalet pro ženy nemusí představovat jen nepříjemnost, ale může také některé ženy od návštěvy divadla odradit. "Pokud je žena těhotná, má menstruaci nebo nějaké zdravotní problémy, na těchto věcech záleží," dodala.

Jiní pisatelé zase ironicky poznamenali, že fronty před dámskými toaletami jsou všedním jevem, a žádný průzkum na toto téma tak nebyl potřeba.

London's theaters are "caught short by subpar toilet provision,” according to a survey. But a host of theaters are trying to remedy that. https://t.co/gxmqg0zGgv