Městské divadlo Zlín uvede adaptaci Jirotkova Saturnina.

Městské divadlo Zlín uvede v sobotu premiéru inscenace Saturnin. Autorkou nové divadelní adaptace oblíbeného humoristického románu Zdeňka Jirotky je Alena Herman. Režie se ujal mladý zlínský režisér Jan Bártek, pro kterého jde o první divadelní zkušenost, dosud se věnoval filmu, byl také režisérem televizního seriálu Kosmo.

"Jsem si dobře vědom, že jsem dostal velkou důvěru. A že nemám střih, kterým bych mohl inscenaci zachránit," uvedl Bártek, který původně zamýšlel do inscenace zakomponovat i prvky filmové řeči, například projekce. "Ale do našeho konceptu se nám to vůbec nehodilo," řekl Bártek, kterého divadelní režie zaujala. Ocenil zejména více času na práci s hercem.

"Saturnin je kavárenská kniha, proto se to celé bude odehrávat v kavárně a herci se budou hodně pohybovat mezi stolky a diváky. Za poslední dva roky se inscenací Saturnina vyrojila spousta, ale v tomto bude ta naše jiná," uvedl režisér. Kostýmy, scéna i hudba budou ctít ducha první republiky. "Ve všech postavách bude rezonovat téma carpe diem, radosti ze života," uvedl režisér.

Tvůrci počítají s tím, že inscenace bude srovnávána se známou filmovou podobou i knihou. "Je tam spousta narážek na věci, které nestihneme rozehrát, takže divák znalý knihy pochopí a divák neznalý knihy si toho nevšimne a nebude mu to vadit," řekl režisér.

Sluhu Saturnina ztvární Zdeněk Julina, postavu Jiřího Marek Příkazký. "Jsem moc rád za to, že jsme se při zkoušení se Zdeňkem Julinou potkali. Dlouho jsme si spolu tak nezahráli," uvedl Příkazký.

Známá filmová podoba románu herce podle jejich slov nesvazuje. "Film jsem viděl již dávno, ale knihu jsem si přečetl. Počítáme s tím, že lidé budou srovnávat, ale my si za touto verzí stojíme," uvedl Julina. Tetu Kateřinu ztvární Eva Daňková, Milouše bude hrát Radovan Král.