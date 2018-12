Městské divadlo Zlín uvede premiéru Hamleta.

Městské divadlo Zlín uvede Shakespearova Hamleta, premiéra bude v sobotu. Inscenace vzniká pod režijním vedením Zdeňka Duška. V titulní roli se představí Matěj Štrunc, půjde o jeho první velkou roli ve zlínském divadle. Pro dvaadvacetiletého herce je Hamlet velkou výzvou, řekl Štrunc.

"Výzva je to obrovská. Když jsem se to dozvěděl, cítil jsem velkou radost a vděčnost, i když cítím, že je to obrovská zodpovědnost se ve 22 letech popasovat s takovým kusem," uvedl herec, kterého Hamlet každým dnem fascinuje víc a víc. "Pokaždé vidím v textu nové rozměry, jak byl Shakespeare nadčasový umělec, jsem tím fascinován," uvedl Štrunc, který je také muzikantem a pod vlivem zkoušení Hamleta napsal tři písně.



S mladým hercem je spokojen i režisér, přestože Hamlet bývá často interpretován jako zkušený třicátník. "Matěj Štrunc zrcadlí moment, kdy se mladý člověk střetne se světem dospělých. Narazí na systém a chce se po něm, aby se k němu bezmyšlenkovitě připojil. Díky Matějovi cílíme na mladé v publiku," uvedl Dušek, podle kterého může hra i v dnešních dnech mnohé říct.



"Hra vznikla v době, kdy se hroutil středověk a dravě nastupoval novověk. Doba se vymykala z kloubů a s ní i jednání a charaktery lidí, kteří byli součástí systému. I v Hamletovi se většina postav začne chovat vykloubeně. A vždy nejlépe rezonoval v těžkých časech. U nás nejvíce za totality, v době uvolnění v 60. letech už ne," uvedl režisér.



Dušek respektoval Shakespearův koncept, přestože se ve hře objeví i nové technologie. "Máme tam velkoplošnou televizi, lítá nám tam dron, ale zároveň tam máme šerm, dýku jako vražednou zbraň. Není to modernizace, že bychom to zasadili do nějaké konkrétní doby," uvedl režisér.



V roli Ofélie se zlínskému publiku poprvé představí nová posila hereckého souboru Lucie Rybnikářová. Hamletovou matkou bude Eva Daňková, strýcem a otčímem Gustav Řezníček a ducha mrtvého otce ztvární Luděk Randár.



Inscenaci tvůrci věnují překladateli Jiřímu Joskovi, který o prázdninách zemřel. "Mám jeho překlady moc rád. Shakespeare v jeho podání zní přirozeně, nemá kudrlinky. Používá současný jazyk a je výsostně divadelní," řekl Dušek.