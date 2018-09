Mixová slaví čtyřicet let od vstupu na kladenskou scénu. Ztvární babičku

Zuzana Mixová oslaví 40 let od vstupu na kladenskou divadelní scénu rolí babičky ve stejnojmenné inscenaci v režii Martina Vokouna. Premiéru představení soubor uvede 6. října, reprízy jsou naplánované na říjen, mimo jiné i na výročí vzniku republiky 28. října, informovala mluvčí divadla Linda Luptáková.



"Mnoho lidí vnímá Babičku jen jako takové idylické obrázky. Myslím si, že je tam toho mnohem víc. Ano, naše Babička by měla být laskavá a láskyplná, ale stejně tak by měla být syrová a pravdivá. Není to jen roztomilá stařenka s červeným šátečkem, ale je to silná žena, která má za sebou těžké životní zkoušky, a přesto neztratila víru, naději a lásku - to je na ní obdivuhodné a to bych rád dostal do naší inscenace," řekl režisér.

Hlavní roli Barunky ztvární Barbora Hron Vovsíková, Viktorku hraje Jana Zenáhlíková. Dále se v inscenaci představí celá dámská část souboru.

Babička je první kladenskou premiérou nové divadelní sezony 2018/19 s podtitulem Ať žijí legendy!, která je z velké části věnovaná české kultuře, historii, českým tématům. "Ze všech možných dramatizací této notoricky známé prózy jsme zvolili tu, kterou pro divadlo na počátku devadesátých let napsal známý dramatik a scenárista František Pavlíček, autor scénáře k filmu Antonína Moskalyka z roku 1971, který dnes již patří mezi klasiku československé kinematografie," uvedla dramaturgyně Kristýna Čepková.