Moravské divadlo vyhlásilo soutěž na text k sametové revoluci

Moravské divadlo v Olomouci vyhlásilo v souvislosti s letošním 30. výročím sametové revoluce soutěž o původní dramatický text na toto téma. Divadlo se s myšlenkou obrací na studenty vysokých škol. Text by se měl stát podkladem pro speciální divadelní projekt, který by přiblížil zásadní okamžik novodobých českých dějin studentům středních škol. Autor vítězného textu bude odměněn částkou 30 tisíc korun, informoval mluvčí divadla David Kresta.

"Současní studenti středních škol události z listopadu 1989 nezažili a mají o sametové revoluci velmi nekonkrétní a zkreslenou představu, což je vzdělávací nedostatek, který bychom v rámci tohoto projektu rádi napravili," uvedl ředitel divadla David Gerneš.

Studenti vysokých škol, na které se divadlo kvůli dramatickému textu obrací, by se měli stát mentory pro své mladší kolegy, a to i s tím, že nebyli přímými svědky této události. "Počítáme však s rozhledem a informovaností vysokoškoláků, ale také s humorem, nadhledem a znalostí jazyka, který by měl být současné dospívající generaci blízký," doplnil Gerneš.

Hra by měla být určená pro tři až pět herců a její rozsah by neměl přesáhnout 35 stran. Měla by se moci hrát v různých prostorech. "Text má mít v první řadě vzdělávací charakter, vítaný je ovšem nadhled, humor a jistá míra interaktivity," dodal Kresta.

Autoři mohou své texty poslat do 15. května na adresu sekretariat@mdol.cz. Vítěze soutěže vyhlásí odborná pětičlenná porota 30. května. Hru posléze nastuduje soubor činohry, která ji uvede v listopadu.