Na nádvoří Musea Kampa se i letos odehraje hra o životě Medy Mládkové.

Meda Mládková. Dcera, tanečnice, sběratelka, kurátorka, manželka, mecenáška, bojovnice, nakladatelka. Především ale také žena. Žena, která již desítky let inspiruje český národ. V jejím životě se odehrála řada významných událostí. Bylo jich tolik, že je až nepředstavitelné je shlédnout ve dvou a půl hodiny trvajícím představení. A přeci se to podařilo. V roce 2019 byla uvedena inscenace Meda na Letní scéně Musea Kampa.

Tento projekt byl zamýšlený jako jednorázová akce k příležitosti 100. narozenin této významné mecenášky. Ale vzhledem k velkému zájmu veřejnosti a úspěchu představení se organizátoři rozhodli s ním na Letní scéně Musea Kampa pokračovat, a tak budou mít diváci možnost vidět toto představení i letos. A to navíc s řadou skvělých novinek. Tvůrci chápou, že není ideální doba na kulturu. Ale jak říká Jan Mládek: "Přežije-li kultura, přežije národ."

Pod taktovkou režisérky Adély Stodolové Laštovkové se v letošním roce představí v hlavních rolích Tereza Ramba a Pavla Beretová, které se budou v roli Medy Mládkové alternovat. Do hereckého týmu se nově připojili také Matouš Ruml, Vanda Chaloupková a Rozálie Havelková. Z loňského roku již známe například Lukáše Příkazského, Danu Batulkovou, Stanislavu Jachnickou, Dana Rouse, Dana Švába či Václava Krátkého.

Výjimečná scéna bude opět postavena na nádvoří Sovových Mlýnů, které k životu Medy Mládkové neodmyslitelně patří. Pro diváky to bude nejen skvělý zážitek, ale čeká je také příjemné prostředí a pohodlí. Organizátoři vylepšili několik detailů. Bude postaveno nové auditorium a revitalizovaná scéna. Pro případ letního deště obdrží návštěvníci pláštěnky zdarma jako dárek.

Hru napsala producentka Daniela Sodomová (Šteruská) na základě knihy Ondřeje Kundry Můj úžasný život a je průřezem života Medy Mládkové od jejích 14 let do dnešních dní. "V současné situaci jsme všichni na jedné lodi, která nevíme kam dopluje. Ale byli bychom moc šťastní, kdyby Meda byla jednou z těch událostí, na které se můžete těšit. Lístky jsou již v prodeji a pokud by se nezačalo v červenci, budeme přesouvat představení na podzim a v tom případě počítáme s krytou variantou. Takže Meda bude!" říká Daniela Sodomová.

Divadelní představení bude inscenováno na letní scéně od 4. července do 9. září 2020. Lístky jsou k dispozici zde. Ceny vstupenek se pohybují od 790 korun do 2 990 korun.