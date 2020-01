Naivní divadlo nastudovalo hru o životě Galileiho

Liberecké loutkové Naivní divadlo v pondělí v předpremiéře pro školy uvedlo inscenaci o životě italského učence Galilea Galileiho. Premiéru bude mít Hvězdný posel v sobotu. Tvůrci inscenace se inspirovali knihou, kterou napsal a nakreslil světově proslulý český výtvarník Petr Sís, řekl dramaturg divadla Vít Peřina.

Hra je podle něj určená pro děti od osmi let, mohou se při ní nejen pobavit, ale i něčemu přiučit. "Nechceme dělat edukativní inscenace, ale takto se nenásilnou formou na podkladě velmi napínavého a zajímavého životního osudu z naší světové historie možná něco naučí," dodal dramaturg. Inscenaci se docela věrně drží knižní předlohy. "Kniha je o životě a dilematech, která Galileo Galilei musel řešit v tom svém objevování, protože byl jeden z těch revolucionářů, co si dovolili nahlas tvrdit něco, co si jen tak někdo dovolit říci nemohl," uvedl Peřina.

Astronom, matematik a filozof, který se narodil roku 1564, odmítal tehdy všeobecně rozšířený názor, že Země je středem vesmíru. "A přece se točí," řekl prý Galilei poté, co ho katolická inkvizice pod hrozbou upálení donutila odvolat své poznání, že Země se otáčí kolem Slunce. "Vedl svůj boj statečně velmi dlouho, nakonec však byl to své tvrzení donucen odvolat. Takže to naše představení je i o mezích osobní statečnosti, kam až je člověk ochoten jít, když se bije o svůj osobní názor," uvedl Peřina.

Režisérkou představení je Anna Klimešová, výpravu inspirovanou ilustracemi Petra Síse připravil scénograf Robert Smolík a autorkou hudby je Klára Fleková. Podle Peřiny jde o kombinované loutkové představení. "To znamená, že diváci vidí jak herce, tak loutky," dodal. V inscenaci hrají Barbora Purmová, Markéta Sýkorová, Marek Sýkora, Antonín Týmal a Petr Jelínek.