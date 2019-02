Národní divadlo moravskoslezské představí Dokonalou svatbu

Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě uvede komedii Robina Hawdona Dokonalá svatba. Jde o svižnou hru plnou fatálních záměn, nečekaných situací, peprného humoru a zároveň romantiky. Sdělila to mluvčí divadla Šárka Swiderová. Premiéra se uskuteční ve čtvrtek 7. února v 18.30 v Divadle Jiřího Myrona.

Hra má podle Swiderové za sebou desítky úspěšných provedení po celém světě. Zápletka se týká následků poněkud divočejší rozlučky se svobodou, po které se ženich probouzí v novomanželském apartmá, kde nemá co dělat, vedle na první pohled cizí dívky Judy. Do apartmá má co nevidět dorazit nevěsta s matkou, a tak se svědek Tom s ženichem rozhodnou vydávat Judy za pokojskou.

"Zápletka je sice poměrně jednoduchá, ale děj se pak nese ve zběsilém tempu omylů, záměn a lží směřujících ke katastrofě. Každý nový pokus o záchranu situace končí dalším omylem a selhává s příchodem další nechtěné osoby na scénu a s další zmínkou o něčem, co vůbec nemělo zaznít," uvedl dramaturg Adam Gold.

Hra podle něj neukazuje postavy pouze v estrádním světle, ale prokresluje každý z charakterů, takže neztrácejí osobitý esprit a schopnost pohotově reagovat na každou novou, překvapivou situaci. "Hawdon stvořil skvělou frašku, v níž se mísí prvky situační a konverzační komedie, doplněné o motivy romantické lásky, která je zde stavěna na hlavu nebo slouží jako výchozí bod pro nové komické situace," uvedl Gold.

Ženicha bude hrát Petr Panzenberger, nevěstu Izabela Firlová. V dalších rolích se představí Pavlína Kafková, Lada Bělašková, Kateřina Vainarová, Ivan Dejmal nebo Vladimír Čapka. Autorem scény je David Bazika, kostýmy jsou dílem Marcely Lysáčkové. Divadlo hru uvede v překladu Jana Šotkovského z roku 2010.