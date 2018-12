Národní divadlo moravskoslezské uvede Pucciniho Triptych v originále

Národní divadlo moravskoslezské uvede operní Triptych Giacoma Pucciniho. Premiéra tří jednoaktových her bude 13. prosince v Divadle Antonína Dvořáka. Hrát se bude v italském originále s českými a anglickými titulky. Oznámila to mluvčí divadla Šárka Swiderová.

"V Divadle Antonína Dvořáka zazní toto dílo jako kompletní vůbec poprvé, a to pod režijním vedením Romana Poláka v pořadí Sestra Angelika, Plášť a Gianni Schicchi. Zatím se v Ostravě hrála jen komická opera Gianni Schicchi. Premiéry byly v letech 1930 a 1959," řekla.

Tři podoby lásky i smrti, to je motto Triptychu. V Metropolitní opeře v New Yorku byla světová premiéra shodou okolností také v prosinci, a to přesně před sto lety. Skladatelovo původní pořadí bylo ale jiné. Jako první se hrál Plášť. Následovaly opery Sestra Angelika a Gianni Schicchi. "Puccini si také nepřál, aby se opery hrály zvlášť, což se ale dařilo jen do jeho smrti. Poté se velmi často hrála a stále hraje nejúspěšnější komická jednoaktovka Gianni Schcicchi, nejméně pak Sestra Angelika," uvedla mluvčí.

Puccini byl mistrem stylu zvaného verismus, což byl umělecký styl první poloviny 20. století, který reagoval na nedostatky romantismu. V hudbě se projevoval především realistickým až dosti tvrdým dějem, zasazeným do efektního prostředí, a velmi působivou hudbou. Puccini byl nejznámějším skladatelem tohoto stylu a je dodnes hrán nejčastěji. A přesně tyto atributy splňuje Triptych.

Všechny tři opery jsou hodně o smrti. Sestra Angelika páchá sebevraždu kvůli nenaplněné pozemské touze po rodině. Plášť přináší zbytečnou a tragickou smrt ze žárlivosti v klasickém vztahovém trojúhelníku. Gianni Schicchi je dodnes jednou z nejhranějších komických oper vůbec. Dívá se na smrt jako na grotesku, která odhaluje materiální vztahy v široké rodině na pozadí zápasu o dědictví.

Sóla v Triptychu zpívá v alternaci 74 sólistů. Chlapecké role obsadil režisér členy Operního studia NDM, sbor Operního studia zpívá v Sestře Angelice. V roli sestry Angeliky alternují Veronika Holbová a Linda Ballová. Daniel Čapkovič a Martin Bárta se střídají v roli Michela, majitele lodi v opeře Plášť, jeho ženu Giorgettu hrají a zpívají Zuzana Šveda a Eliška Weissová. Jako Gianni Schicchi se představí Gustáv Beláček a Jiří Sulženko.