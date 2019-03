Národní divadlo připravuje Labutí jezero na hudbu Čajkovského

Jeden z nejslavnějších klasických baletních titulů připravuje znovu Národní divadlo. Labutí jezero na hudbu Petra Iljiče Čajkovského bude mít 28. března premiéru v choreografii známého tvůrce, zakladatele Stuttgartského baletu Johna Cranka (1927 až 1973). Nové nastudování ikonické taneční pohádky přichází na první českou scénu po deseti letech a je třináctým v její historii.

Novou verzi příběhu uvede Balet ND v choreografii Johna Cranka, který vytvořil toto dílo krátce před svou tragickou smrtí. Pokusil se zachytit romantickou atmosféru a sloučit okázalost celého konceptu s intimitou. Na nastudování baletu se kromě uměleckého šéfa Baletu ND Filipa Barankiewicze podílí baletní mistryně Birgit Dehardeová, emeritní první sólistka Anglického národního baletu Adria Hallová a uměleckou supervizi má Reid Anderson, emeritní umělecký šéf Stuttgartského baletu.

Ten v pondělí připomněl, že Cranko má ve svých baletech 80 procent kroků stejných jako je to v jiných choreografiích Labutího jezera. Akcentuje ale psychologické i fyzické momenty, je hodně realistický... I princové jsou lidé, proto když tančí muži své party, možná se jim tančí snáze, protože jsou pojaté velmi realisticky, popsal Crankův přístup. Díky jeho pojetí se podle Andersona vypráví příběh, který je smysluplný.

"Tohle pojetí z počátku 60. let hodně předběhlo svou dobu. Je to opravdová postava, člověk, se kterým se můžeme ztotožňovat," řekl o roli prince a dodal, že Cranko se také velmi věnoval tomu, aby fungoval celý soubor jako celek. "Sólisté vždy zvládnou zatančit svůj part, ale zajímal ho také sbor. Pokud by totiž jeden jediný to nezvládl, nefungoval by celek, díky tomuto přístupu se Stuttgartský balet stal tak slavným," řekl.

Na pódiu Národního divadla se Crankova díla již objevila. Byly to dva celovečerní baletní opusy, inspirované slavnými literárními předlohami, komediální Zkrocení zlé ženy podle Shakespeara a dramatický Oněgin inspirovaný románem A. S. Puškinem na hudbu P. I. Čajkovského.

Cranko výrazně posunul kupředu vývoj moderního baletu. V 60. letech u něj tančil například světově známý český choreograf Jiří Kylián, kterého Cranko přiměl, aby se sám věnoval choreografii.

Labutí jezero patří k nejslavnějším klasickým baletním titulům a je nejvíce inscenovaným a navštěvovaným baletním představením. V Národním divadle se už inscenovalo 12 verzí Labutího jezera, pod které se podepsali choreografové Augustin Berger, Saša Machov, Jelizaveta Nikolská, Olga Skálová, Lev Ivanov, Marius Petipa, Vlastimil Harapes, Pavel Ďumbala či naposledy v roce 2009 Kenneth Greve.