Otáčivé hlediště v Krumlově přilákalo rekordní počet diváků

Jihočeské divadlo přilákalo letos na otáčivé hlediště v Českém Krumlově 58 863 diváků, meziročně o 2631 víc. Tržby z prodeje vstupenek vzrostly oproti minulé sezoně o 15 procent na 43,3 milionu korun. Vyplývá to z informací, které zástupci divadla sdělili novinářům. Jihočeské divadlo letos slaví sto let. Od 21. listopadu do poloviny ledna uvede sérii představení v dočasném areálu Bouda na českobudějovickém Mariánském náměstí.

Před krumlovskou točnou zažilo divadlo divácky rekordní sezonu. Přes polovinu návštěvníků jezdí z Prahy a středních Čech, kolem 20 procent tvoří Jihočeši. "Jinak jsou to Češi, Slováci, to na činoherních představeních. Hlavní zahraniční skupiny turistů jezdí na operní a baletní představení," řekl ředitel divadla Lukáš Průdek. Nejvíc cizinců přijíždí z Rakouska a Německa, v jednotkách procent letos přibylo Asiatů.

V příští sezoně nabídne divadlo v zámecké zahradě stejně jako letos osm titulů. Premiéry budou dvě: činohra Da Vinci, kterou zrežíruje Petr Zelenka, a představení od bratří Formanů. Dále se budou hrát detektivka Pes baskervillský, muzikál Divotvorný hrnec, balet Šípková Růženka, opery Turandot, Příhody lišky Bystroušky a rodinné představení Ztracený svět. Z programu vypadla komedie Ženy Jindřicha VIII. s Petrem Rychlým v hlavní roli, v příštích dvou letech se nebudou hrát ani Tři mušketýři.

Prodej vstupenek na příští krumlovskou sezonu začne 1. října. Nově je lze sehnat na 120 místech v ČR, dosud je bylo možné fyzicky koupit hlavně v jižních Čechách. Divadlo začalo spolupracovat s několika prodejci vstupenek, čímž se zmnohonásobil počet prodejních míst po celé republice, uvedl Průdek. Od letošní sezony divadlo titulkuje všechna představení do angličtiny a němčiny.

Točna přináší divadlu čtyři pětiny tržeb, které jsou 54 milionů korun ročně. Nově nesmí nahoru k hledišti zajíždět autobusy: město Český Krumlov zakázalo jejich vjezd kvůli špatnému stavu silnice. Od roku 1958 navštívilo otáčivé hlediště 2,4 milionu diváků.

Sto let si divadlo připomíná výstavou i knihou. Od 21. listopadu bude hrát v Boudě, kde na začátek uvede operu Dalibor Bedřicha Smetany, s níž před sto lety zahájilo provoz. V sezoně připraví 16 premiér včetně opery Wintonův vlak, jejíž libreto i hudbu píše hudební ředitel operního souboru Mario De Rose. Vzniká v koprodukci s pasovským divadlem.