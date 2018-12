Pardubické divadlo uvede Ibsenovu hru z roku 1877

Pardubické divadlo uvede v sobotu premiéru hry Henrika Ibsena Opory společnosti. Autorova dramata jsou druhými nejhranějšími po Williamu Shakespearovi, řekla dramaturgyně divadla Jana Pithartová. Navzdory tomu, že hra vznikla v roce 1877, je podle ní stále aktuální.

"Opory společnosti vznikly v době, kdy se Ibsen odkláněl od historických a romantických témat a začal tvořit realistická dramata ze současnosti. Je pokládán za tvůrce tohoto žánru," uvedla Pithartová.

Hra rychle dosáhla úspěchu na evropských jevištích. Již rok po svém vzniku se hrála i v Praze. Až do 60. let minulého století patřila k častým inscenacím na českých scénách, poté se pět desítek let neobjevila, pauzu přerušuje až nyní Východočeské divadlo. Podle Pithartové chyběl nový český překlad, divadlo si jej proto nechalo zpracovat od Karolíny Stehlíkové.

Opory společnosti jsou dramatem politika, který měl skvělou pověst, ale později se ukáže, že si budoval kariéru na lži a podvodu. K nastudování hry si divadlo přizvalo Davida Šiktance. "Nejde nám o to vytvořit nějaký pamflet nebo agitaci, ale spíš si položit otázku na vyrovnání se s minulostí," uvedl Šiktanc.

Podle něj drama poskytuje výrazné herecké příležitosti. V hlavní roli Konsula Bernicka diváci uvidí Milana Němce, pro nějž to bude poslední premiéra v Pardubicích, neboť po konci sezony odchází do angažmá v Brně. Paní Bernickovou bude hrát Romana Chvalová, v dětské roli jejich syna budou alternovat Václav Němec a Tomáš Pekárek. V dalších úlohách se představí například Martina Sikorová, Petr Borovec a Petra Janečková.