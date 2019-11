Plzeňské divadlo uvede tragikomickou hru Middletown

Divadlo J. K. Tyla v Plzni uvede v sobotu na Malé scéně premiéru tragikomické hry Middletown od amerického autora Willa Ena. Českou premiéru křehkého, komického i dojemného příběhu o osudech obyvatel městečka Middletown režijně nastudoval Marek Němec, který před třemi lety v plzeňském divadle s velkým úspěchem režíroval hru Howie a Rookie Lee a v posledním ročníku plzeňského Divadelního léta režíroval hru Švanda dudák, řekla mluvčí divadla Martina Drbušková.

Middletown je sonda do života maloměsta, ve které se odvíjí příběh paní Swansonové, jejíž muž je stále na cestách a která touží po dítěti. Do ní se zamiluje místní podivín John, kterého nevyřčené city vedou k tragickému činu. Vedle toho se zde odvíjí osudy dalších obyvatel, které se ve vzájemných interakcích částečně odhalují. Autoři inscenace nechtěli podle Němce městečko soudit nebo se vysmívat maloměšťáctví. "To není důležité. Důležité je, že v něm žijí lidé, kteří jsou pozoruhodní. Nesou si s sebou témata, nesou si své boly, smutky a postupně se ovlivňují. Těmi sociálními interakcemi dochází k něčemu, co by se dalo nazvat probuzením citovosti a citlivosti a znovunalezením životního plamene," řekl Němec.

Podle dramaturgyně Johany Němcové je inscenace krásná, křehká, úsměvná, dojemná. Světovou premiéru měla hra v roce 2011 v New Yorku. Němec je první režisér v ČR, který inscenuje Enovy hry. V jeho režii například pražské Divadlo Ungelt uvádí již dva roky Enovu hru Život podle Jonesových. "Já mám rád hry, které v sobě mají tragikomičnost. To je také můj pocit ze světa kolem sebe, a tak snad dokážu obě roviny příjemně divákovi dávkovat. Hra Middletown nezkoumá ani nenabízí východisko z nějaké konkrétní životní peripetie. Tou peripetií je tady život sám, ve své kráse, hrůznosti a neuchopitelnosti," dodal Němec.

V ústřední dvojici se představí Zuzana Ščerbová a Jaroslav Matějka, v dalších rolích diváci uvidí Janu Kubátovou, Kláru Krejsovou, Kamilu Šmejkalovou a nové členy plzeňské činohry Zdeňka Hrušku, Matyáše Darnadyho a Karla Vondráška. Scénu navrhl Lukáš Kuchinka, kostýmy Agnieszka Pátá Oldak.