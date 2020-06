Plzeňské divadlo začne novou sezonu už v srpnu

Divadlo J. K. Tyla v Plzni, které bylo kvůli opatřením proti šíření koronaviru tři měsíce uzavřené, už letošní sezonu nedokončí. Novou sezonu ale zahájí téměř s měsíčním předstihem, už 9. srpna premiérou Smetanovy opery Prodaná nevěsta v původních plzeňských krojích. Předprodej vstupenek na nové nastudování opery i na všechna srpnová a zářijová představení začne 15. června, řekl ředitel divadla Martin Otava. Kvůli koronavirové pauze divadlo neodehrálo skoro 120 představení.

Do konce sezony mohou diváci každou středu navštívit některé ze speciálních představení DJKT s Vámi na jevišti, která nabízejí výběry a ukázky z produkce všech souborů divadla. Obvyklý provoz divadlo nespustí ani po 8. červnu, kdy se opět uvolní pravidla a na kulturních akcích bude moci být až 500 lidí. "Nevěděli jsme, jak dlouho budou veškerá omezení trvat. Proto jsme hledali náhradní termíny pro všechny neodehrané reprízy, které byly naplánovány do konce sezony. Již jsme oslovili všechny abonenty téměř 120 neuskutečněných představení, seznámili je se změnami, které tato situace přinesla, a informovali veřejnost o nových termínech," řekl Otava.

Mnoho lidí už vstupenky vrátilo a divadlo už teď nemá dost času informovat o dalších změnách. Předprodej na červen se navíc ani nespustil a podle Otavy by se v případě obnovení provozu i mohlo stát, že by herci hráli pro prázdný sál. Díky postupnému uvolňování vládních nařízení divadlo u mimořádných středečních speciálech zvýšilo kapacitu ze 100 na 200 diváků. "Přidaná místa se ale prodávají výrazně pomaleji. To v nás vyvolává přesvědčení, že diváci mají přeci jen strach z větších akcí a prodat přes 400 míst v obou divadlech v tak krátkém čase by bylo opravdu komplikované," poznamenal ředitel.

Kvůli vynucené pauze se zkomplikovalo i zkoušení umělců. Zkoušky se na několik týdnů zcela zastavily a po částečném uvolnění zkoušeli umělci individuálně nebo v malých skupinách. "Abychom vše dohnali a mohli v nové sezoně nabídnout umělecky kvalitní inscenace, využíváme pro zkoušky dopolední i večerní frekvence," řekl ředitel.