Pražská divadla uvedou do konce roku ještě nová představení

Pražská divadla na prosinec připravila ještě několik premiér. Balet Národního divadla uvádí tradičního Louskáčka, Laterna magika přichází pár dní před Štědrým dnem s premiérou Zahrady inspirované oblíbenou knížkou Jiřího Trnky. Studio Dva uvede 6. prosince premiéru svého Malého prince. Mnohé pražské scény nabízejí vánoční předplatné, které může být i dárkem pod stromeček.

Národní divadlo nabízí deset kombinací vánočního předplatného, v některém jsou zastoupeny jen určité žánry, jiné cílí na konkrétní věkové skupiny. Balíček obsahuje vždy čtyři tituly, ty nejdražší jsou za 3590 korun, ale umožní třeba získat vstupenky na dlouhodobě žádaná a vyprodaná představení, jako je třeba Audience u královny.



Tradiční vánoční představení, balet Louskáček, je v Národním divadle vyprodané do konce roku i v lednu. Podobně jako Louskáčka navštěvují celé rodiny, je pro malé i velké připravována na 20. prosince premiéra Laterny magiky Zahrada. Taneční představení vzniká k výročí založení Laterny magiky a tvůrci do něj promítli i zahrady svého dětství. Představení v režii Lukáše Trpišovského doprovázejí animované projekce.



Louskáčka je možné vidět také v Divadle na Vinohradech, kde se bude hrát ještě dvakrát v prosinci a jednou v lednu. Divadlo na Vinohradech nabízí jako dárek otevřené předplatné. Permanentka za 2100 korun obsahuje šest kuponů, z nichž každý lze směnit za vstupenku.



Tradičně nabízí vánoční předplatné Studio Dva, zájemci si ho mohou objednat i on-line. Novinkou divadla ještě do konce roku bude 6. prosince premiéra hudebního projektu Malý princ. Slavným příběhem v režii Šimona Cabana diváky v hlavní a jediné roli provede Jan Cina.



Švandovo divadlo uvede 8. prosince premiéru inscenace Bratr spánku podle knižní předlohy Roberta Schneidera. Pro smíchovskou scénu, která ji uvede z českých divadel jako první, ji adaptovala spisovatelka Kateřina Tučková. Hra vypráví časově neukotvený příběh o genialitě a šílenství, o vášni a násilí, fiktivní historii života a smrti zneuznaného génia, mladého hudebníka, nepochopeného zaostalým vesnickým okolím a umírajícího na umanutost absolutní láskou. Hra měla jako Schneiderova prvotina velký ohlas, byla přeložena do 24 jazyků a také zfilmována.



Premiérou se ve Švandově divadle otevírá po půlroční rekonstrukci hlavní scéna. Také ve Švandově divadle je možné pořídit před Vánocemi vstupné za výhodné ceny. Vánoční jarmark připadá na 16. prosince, kdy si lidé mohou přijít nakoupit dárky nebo kupon se slevou 40 procent na představení, která se budou hrát od 1. března do 30. června 2019.



Ve stejný den, tedy 8. prosince, se v divadle Rokoko uskuteční česká premiéry hry francouzského divadelníka Joëla Pommerata Znovusjednocení Korejí. Text patří k nejhranějším titulům současné evropské scény a není o politice a Dálném východě, jak by naznačoval název, ale o lásce a vztazích, o rozdělených světech mužů a žen, o jejich vzájemném neporozumění. Městská divadla pražská, kam patří s Rokokem ještě ABC a nově i Komedie, nabízejí dárkové poukazy.



Premiéru má také Dejvické divadlo, které 5. prosince uvede scénickou esej na motivy fejetonů Karla Čapka Továrna na absolutno. O vstupenky do Dejvického divadla je velký zájem, divadlo proto pořádá aukce, jejichž výtěžek věnuje na dobročinné účely, informace jsou na webu.