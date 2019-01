Pražský rodák David Prachař se v mládí věnoval hudbě

Z herecké rodiny, kde se umělecký talent předává z generace na generaci, pochází David Prachař, který 15. ledna oslaví šedesátiny. A krom účinkování na divadle a v televizi vstoupil úspěšně i na pole taneční. Syn herce Ilji Prachaře a otec herce, zpěváka a moderátora Jakuba Prachaře v posledních letech spolupracuje s taneční skupinou 420PEOPLE.

Prachař je také členem činohry Národního divadla, současně působí v divadle Verze, které spoluzakládal, a v několika dalších pražských divadlech. Natočil také řadu filmů a televizních inscenací, spolupracuje i s dabingem. Televizní diváci mohou Prachaře vídat například v jedné z hlavních rolí kriminálního seriálu Specialisté.

Pražský rodák Prachař se v mládí věnoval hudbě - hrál na kytaru, piano a saxofon. Jeho maminka Jana, rozená Želenská, byla loutkoherečka. Po gymnáziu se rozhodl pro studium herectví na DAMU. Po jejím absolvování začal hrát v libeňském Divadle S. K. Neumanna. Režisér Jan Nebeský mu svěřil v roce 1989 roli v představení v Divadle E. F. Buriana. S Nebeským poté přešel do Činoherního klubu. Následující dva roky byl ve svobodném povolání.

V roce 1994 přišel s režisérem Nebeským do nově se formujícího Divadla Komedie, kde setrval až do roku 2002, poté přešel s Nebeským a několika kolegy do Národního divadla. Dvakrát získal Cenu Alfréda Radoka, jednou Cenu Thálie a také Cenu Františka Filipovského za dabing.

S první manželkou, herečkou Danou Batulkovou, má David syna Jakuba a dceru Marianu. Nyní žije s herečkou Lindou Rybovou a mají spolu tři děti, Rozárii, Josefínu a Františka.