První operní premiérou Národního divadla bude Ščedrinova Lolita

První operní premiérou nové sezony Národního divadla (ND) bude 3. října ve Stavovském divadle Lolita současného ruského skladatele Rodiona Ščedrina. Pod taktovkou hostujícího německého dirigenta ruského původu Sergeye Nellera a v režii Slávy Daubnerové titulní roli Lolity ztvární v alternaci ruská sopranistka Pelageja Kurennajaová (Pelageya Kurennaya) a česká sopranistka Marta Reichelová. V roli Lolitina otčíma Humberta vystoupí ruský barytonista Petr Sokolov. Informovala o tom mluvčí Opery ND Denisa Rausch.

Děj dvouaktové opery vychází ze slavné literární předlohy Vladimira Nabokova o vztahu vzdělaného čtyřicátníka, literárního vědce a spisovatele Humberta ke dvanáctileté Lolitě. "Dílo bude uvedeno v české premiéře," napsala Rausch.

Jedná se o Ščedrinovo páté jevištní dílo inspirované ruskou klasickou literaturou - po opeře Mrtvé duše (podle Nikolaje Vasiljeviče Gogola) a baletech Anna Karenina (Lev Nikolajevič Tolstoj), Racek a Dáma s psíčkem (Anton Pavlovič Čechov). První českou inscenaci Ščedrinovy Lolity vytvoří se svým týmem slovenská režisérka a performerka Daubnerová. V opeře vystoupí také basová sekce Sboru Státní opery a Kühnův dětský sbor. Ambicí Daubnerové je "vrátit Lolitě její skutečný obraz, který se za více než 60 let od jejího vydání změnil".

"Žijeme v době, která je zahlcena hypersexualitou mladých dívek. A to není proces, který by měl být v naší společnosti romantizovaný. Populární kultura z Lolity udělala módní ikonu, narušila její identitu a ukradla její jméno. Obraz předčasně vyvinuté svůdkyně se tak stal jedním z nejrozšířenějších nepochopení. Zapomněli jsme však na Lolitu. Zapomněli jsme na dívku, která v noci pláče do polštáře. Stále totiž platí, že dítě není zodpovědné za zneužívání a jediná osoba, která nese vinu, je zneuživatel," uvedla režisérka.

Operu Lolita na své vlastní libreto Ščedrin složil z podnětu Mstislava Rostropoviče, který rovněž dirigoval její světovou premiéru 14. prosince 1994 ve Stockholmu. Ščedrinova hudba vychází z mnoha podnětů, mimo jiné z pěvecké tradice ruské pravoslavné církve. Zatímco operní Ščedrin vstupuje na české jeviště teprve podruhé, v roce 1978 se v Brně uskutečnila československá premiéra jeho opery Mrtvé duše, Ščedrinovy balety v čele s Carmen jsou v Česku dobře známé. Většinu baletů složil pro svoji manželku, slavnou primabalerínu Maju Pliseckou, která v Praze několikrát vystupovala.

Nejočekávanější událostí operní sezony bude znovuotevření Státní opery po její několikaleté generální rekonstrukci 5. ledna 2020. Divákům se poprvé představí slavnostním operním gala přesně 132 let od prvního otevření v roce 1888. Nový umělecký ředitel Opery ND a Státní opery Per Boye Hansen, jehož nástup 1. srpna provázela kritika odborových organizací zastupujících zaměstnance Opery ND a Státní opery, slibuje program, jehož cílem je začlenit pražskou operu do evropské operní "ligy mistrů".