Rockový muzikál uvede písně kapely Queen s českými texty

Rockový muzikál We Will Rock You s hity slavné britské skupiny Queen bude mít v pražské Tipsport Areně premiéru 18. dubna příštího roku. Následně se představí v Brně a Ostravě. Uvede známé písně jako Bohemian Rhapsody, I Want To Break Free, Radio Gaga nebo We Are The Champions s českými texty Adama Nováka. Režie představení, ve kterém vystoupí tři desítky účinkujících, osm sboristů a sedm muzikantů, se ujal Petr Novotný. Novináře o tom informovala producentka představení Helena Štupáková.

"Premiéra muzikálu We Will Rock You se nesetkala v roce 2002 s hezkým přijetím u kritiky, ale "veličenstvo divák rozhodlo" a v Londýně se nakonec hrál dvanáct let," uvedl režisér Novotný. Koncertní podobu muzikálu We Will Rock You tvůrci představili na letošním ročníku Festivalu filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady.

V hlavních rolích muzikálu se představí například Michaela Nosková, Bohouš Josef, Petr Kutheil nebo Andrea Gabrišová. O umělecký dohled se stará Pavel Polák, umělecký ředitel Hudebního divadla v Karlíně. Technickou stránku muzikálu má na starosti tým producenta Michala Dvořáka, člena skupiny Lucie, který mimo jiné stojí za projektem Vivaldianno.

Sci-fi rockový muzikál We Will Rock You na základě písní kapely Queen napsal Ben Elton, v Londýně se uskutečnilo 4600 představení, po celém světě muzikál vidělo více než 20 milionů lidí. Muzikál není příběhem skupiny Queen, ale vypráví děj ve vzdálené budoucnosti. V ní se skupina pronásledovaných Bohémů snaží obnovit zakázanou hudbu a najít poslední existující hudební nástroj - kytaru Briana Maye.

Hudební příznivci si příští rok připomenou 50. výročí založení Queen. Při té příležitosti mimo jiné v pražské O2 ožije jejich frontman Freddie Mercury. Rockové hity zahraje česká revivalová hudební skupina Queenie se zpěvákem Michaelem Kluchem příští rok 15. května. Kluch Mercuryho hraje v muzikálu Freddie Divadla Radka Brzobohatého, které je inspirováno osudem jedné z největších osobností populární rockové hudby 20. století.