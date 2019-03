Slovácké divadlo připravuje Ostrovského komedii Les

Slovácké divadlo připravuje premiéru klasické komedie Les. Jejím autorem je oceňovaný ruský dramatik Alexandr Nikolajevič Ostrovskij, napsal ji v roce 1871. V Uherském Hradišti inscenaci režíruje Roman Groszmann, který se souborem Slováckého divadla spolupracuje vůbec poprvé. Premiéra je na programu v sobotu od 19.00. Hra je především obrazem mezilidských vtahů, řekl Groszmann.

Ústřední postavou inscenace je stárnoucí statkářka, která postupně prodává pod cenou les kolem svého panství. Předstírá prosperitu a odpovědné hospodaření, její poddaní jsou však plni obav. Les je hrou o manipulaci a přetvářce. Sleduje, co všechno jsou lidé schopni udělat pro okamžitý zisk. "Je to opravdu takový obraz světa, jednak o těch vztazích ve společnosti, mezi lidmi. A pak je to i hra o divadle a o herectví samotném. Takže pro mě v tom sehrává téma herce, hraní rolí, hraní rolí v životě, asi to nejpodstatnější," uvedl Groszmann.

Statkářku Gurmyžskou ztvárnila Monika Horká. "Nevím, co vede člověka k tomu, že je nedobrý na druhé, ale nenašla jsem u ní moc pozitivních vlastností. Myslím si, že diváci se se mnou tentokrát neztotožní. Hra vypovídá o nás lidech. Geneticky se tolik neměníme. Všechny naše vášně, všechny naše nedostatky, i ty dobré vlastnosti, jsou stejné. Mění se jen kulisy," řekla herečka.

Lidé z okolí statkářky baží po finančních výhodách plynoucích z její případné náklonnosti. A to natolik, že přetvářka zcela pohltí jejich skutečné osobnosti. Do kontrastu s tím přivádí autor na scénu herce z povolání. Do svých divadelních rolí naopak promítají svou ryzí osobnost a pokřivené hraní rolí lidí z panství naplno odhalí. "Je to prostor ke zvláštní komice," řekl režisér.

Spolu s Bouří je hořká komedie Les nejznámější Ostrovského hrou. Ve Slováckém divadle byla doposud uvedena dvakrát, v roce 1962 v režii Františka Čecha a v roce 1970 v režii Miloše Hynšta. Režisér Groszmann věří, že se představení povede i tentokrát. "Pro mě to bylo příjemné a inspirativní zkoušení. Oceňuji herce, jejich talent a přístup, a jen doufám, že se to odrazí na výsledku a inscenace se bude lidem líbit," uvedl Groszmann.

Slovácké divadlo uvede hru v novém překladu Aleny Morávkové. Výpravu vytvořil Michal Hejmovský a hudbu složil Richard Mlynář. Z hereckého souboru se diváci mohou kromě Horké těšit také na Jiřího Hejcmana, Josefa Kubáníka, Terezu Hrabalovou, Štěpána Goiše, Pavla Šupinu a další.