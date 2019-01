Slovácké divadlo uvede Thiéryho hru Dva úplně nazí muži

Slovácké divadlo připravuje absurdní komedii Dva úplně nazí muži. Autorem inscenace je současný francouzský dramatik Sébastien Thiéry, v Uherském Hradišti ji režíruje Lukáš Kopecký. Premiéra je na programu v sobotu od 19.00. Jde o hru plnou klišé, stereotypů a ustálených představ o tom, co nejhoršího se může dobře situovaným mužům stát, řekl Kopecký.

Děj komedie se začíná odvíjet od chvíle, kdy se úspěšný pařížský právník a věrný manžel probudí nahý vedle svého podřízeného z advokátní kanceláře. I on je přitom nahý a ani jeden z mužů situaci nechápe. Vzápětí se navíc vrací domů právníkova žena. Není tedy divu, že muži brzy čelí nařčení z homosexuality. "To je pro ně takový cejch v jejich omezených myslích, že jsou schopni udělat vše pro to, aby se tohoto osočení zbavili. Tím se dostávají do svízelných situací, které pro diváky mohou působit velice vtipně a komicky, ale chlapi se u toho velmi zapotí," uvedl režisér.

Podle Tomáše Šulaje, který ztvární majitele advokátní kanceláře Kramera, se herci na jevišti snaží s nahotou pracovat cudně, což přináší řadu humorných scén. "Řekl bych, že Sébastien Thiéry píše hodně hry o jakékoliv manipulaci, buďto s lidským osudem, nebo s lidmi. Tady se tak trošku manipuluje se sexuální orientací hlavního hrdiny. Jeho okolí ho dotlačí někam, kam si ani nepředstavoval, že by se někdy mohl ocitnout," řekl Šulaj.

Spolu s ním v první premiéře Slováckého divadla v letošním roce hrají nováček souboru Pavel Šupina, Klára Vojtková a Petra Staňková. "Hra je obsazením komornější. V našem podání to však táhneme až na samou hranu pomyslné čtvrté stěny, takže si myslím, že ten prostor zaplníme," uvedl Kopecký.

Výpravu představení má na starosti Veronika Watzková, dramaturgii Markéta Špetíková, autorem hudby je Mario Buzzi. Choreografii vytvořil Pavol Seriš. V překladu Kateřiny Neveu uvádí nyní Dva úplně nahé muže také ostravské Divadlo Mír. V první repríze budou moci návštěvníci Slováckého divadla představení vidět v pondělí od 19.00, další repríza je na programu v sobotu 26. ledna.