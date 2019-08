Spolek Kašpar uvede v USA inscenaci hry Václava Havla Audience

Spolek Kašpar se na podzim chystá uvést ve Spojených státech amerických inscenaci hry Václava Havla Audience. Jan Potměšil a Jakub Špalek v rolích Vaňka a Sládka odehrají tři představení postupně ve Washingtonu, New Yorku a Chicagu. Inscenace se uskuteční v češtině s anglickými titulky. Za organizátory o tom informovala Petra Vondrová.

"Audienci hrajeme už dlouho a je zajímavé, že hra ze 70. let minulého století je stále aktuální, dokonce v posledních letech se zdá čím dál tím aktuálnější. Velmi si považujeme pozvání do USA a je pro nás čest hrát tuto hru v předvečer narozenin Václava Havla," uvedl Potměšil.

Představení, která jsou součástí oslav 30. výročí sametové revoluce, se uskuteční 2. října na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu, 4. října v Bohemian National Hall v New Yorku jako součást festivalu Rehearsal for Truth v předvečer výročí Havlova narození a 6. října v Chopin Theatre v Chicagu. Po všech představeních budou následovat besedy s diváky.

Spolek Kašpar do USA pozvalo České centrum New York, Nadace Knihovny Václava Havla, český zastupitelský úřad ve Washingtonu, generální konzuláty v New Yorku a v Chicagu stejně jako krajané z Chicaga. "Tři představení a mezi tím přelety, přejezdy, změna času a prostředí během krátké doby, to jsou výzvy, které na malý soubor ve Spojených státech čekají. Jan Potměšil je neodmyslitelně spojen se sametovou revolucí, je symbolem odhodlanosti celého národa vzepřít se a nasadit všechny své síly pro změnu naší země v demokracii. Audience Jakuba Špalka není samozřejmě první, kterou mají diváci v USA v posledních letech možnost spatřit, oba herci jí ale dali neopakovatelný náboj, opravdovost a aktuálnost, která v dnešní době vyznívá velmi výrazně," podotkl ředitel Českého centra v New Yorku Miroslav Konvalina.

Audience měla premiéru v březnu 2001 v Divadle v Celetné jako součást širšího projektu Na Havla! v době, kdy byl Václav Havel prezidentem ČR. Od roku 2013 se hraje ve studiovém prostoru Spolku Kašpar, nejprve v Bytovém divadle Ferdinanda Vaňka, poté v Klubovně. Jakub Špalek je zároveň režisérem inscenace.

Hra poukazující na absurditu komunistické společnosti byla vydána na CD i na gramofonové desce, kde vystupoval Václav Havel v roli Vaňka osobně. Dále existuje i její televizní podoba, kdy roli Vaňka ztvárnil Josef Abrhám. V obou případech roli sládka hrál Pavel Landovský. Podle informací Divadelního ústavu patří Audience spolu s Vernisáží, Zahradní slavností, Žebráckou operou a Pokoušením k nejčastěji uváděným Havlovým hrám na domácích scénách.