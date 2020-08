Švandovo divadlo pořádá Den otevřených dveří. Kromě prohlídek nabídne i show před budovou

Oblíbený Den otevřených dveří s prohlídkami pro veřejnost chystá v úterý 8. září pražské Švandovo divadlo. Divadlem a jeho zákulisím provedou zájemce například herečky Bohdana Pavlíková, Natálie Řehořová, Marie Štípková, herec Oskar Hes a další členky a členové hereckého souboru. Ti se spolu s návštěvníky tentokrát vydají i po stopách odcizené věci, která ke smíchovské scéně dlouhá léta neodmyslitelně patřila. Součástí prohlídkového okruhu bude tak místo činu z krimi dramatu Lady Macbeth z Újezdu. Dobový příběh o lásce a zabíjení z Prahy konce 19. století měl ve Švandově divadle premiéru letos na jaře a v září se na program vrací.

Prohlídky ozvláštněné soutěží pojednané v duchu detektivního pátrání začínají od 14 hodin v každou celou hodinu a potrvají až do 19 hodin. Vstup je zdarma a rezervace předem není nutná. Nahlédnout bude možné například na jeviště Velkého sálu, do hereckých šaten, maskérny, skladu garderoby, prostoru za scénou a do dalších zajímavých, divákům za běžného provozu jinak uzavřených míst. Po celý den bude otevřena také divadelní kavárna.

Pro návštěvníky budou připraveny slevové akce na vstupenky vybraných inscenací (1 + 1 zdarma), soutěže o ceny a krátká ukázka toho, jak vzniká zločin na jevišti. V prodeji budou divadelní suvenýry a další drobné dárky. Zapsat se bude možné také na workshopy: prakticky vedené kurzy zaměřené na výuku herectví, pohybu, rétoriky, fotografie, scénografie a dalších uměleckých disciplín nabídnou zájemcům poslední volná místa.

A rozhodně se vyplatí počkat i na samotný závěr Dne otevřených dveří, který ve 20 hodin završí malé hudební matiné před budovou divadla. Vystoupí na něm skupina Alotrio, jehož členkou je i herečka a také zpěvačka Natálie Řehořová, představitelka hlavní ženské role dramatu Lady Macbeth z Újezdu. Program bude moderovat její kolegyně Marie Štípková, která v téže inscenaci hraje služku Annu.

Ve večerních hodinách se veřejnosti poprvé představí i zbrusu nové fotografie hereckého soboru, které vznikly letos v červnu v bývalé vysočanské pekárně. Jejich autorem je Tomáš Vrana, jehož předchozí kolekce - vytvořená rovněž ve spolupráci s s herečkami a herci Švandova divadla - získala hned dvě významná mezinárodní ocenění. Po čestném uznání v Tokyo International Photo Awards 2019 byly Vranovy fascinující herecké portréty zařazeny i na prestižní shortlist v soutěži Sony World Photography Awards 2020, což je, jak uvádí Vrana, "ve světě fotografie tak trochu něco jako nominace na Oscara".

"Moje fotografie vždy odrážejí rozpor mezi pořádkem a nepořádkem jak ve světě předmětů, tak v mysli těch, které moje snímky zachycují," uvádí Tomáš Vrana. Jeho nové snímky inspirované tituly, jenž se Smíchově chystají v této sezóně uvést, uvidí přihlížející na obrazovkách umístěných na fasádě divadelní budovy.

Aktuální informace týkající se kapacity prohlídek a dalších opatření budou dostupné na webu divadla.

www.svandovodivadlo.cz