Tématem všeho je žena. Zlínské divadlo uvede hru Testosteron

Městské divadlo Zlín uvede v sobotu premiéru komedie Testosteron polského dramatika Andrzeje Saramonowicze. Diváci budou svědky toho, jak se sedm mužů snaží dobrat podstaty žen i vlastní mužské přirozenosti, řekl režisér a umělecký ředitel divadla Patrik Lančarič.

"Hra je složená ze sedmi mužských typů. Je zajímavé, že každý je jiný a přináší do hry a děje jinou náladu, myšlení, temperament, charakter," uvedl Lančarič, podle kterého jde o hru o elementární mužské živočišné energii.

"Je to prostě chlapská záležitost, co se týče jeviště, ale tématem všeho je žena. Za vším je třeba hledat ženu, za každou postavou, za každou situací, za vším je žena. Žena je absolutním centrem mužského vesmíru. Takže je tam mužská hrubost, ale i něha, vášeň s temperamentem, zklamání, naděje, zamilovanost, nenávist a hlavně ta stálá snaha pochopit ženský svět, kterému my muži často nerozumíme nebo nedokážeme některé věci odkrýt. Ta snaha to pochopit je hybnou silou v celé hře," uvedl Lančarič, podle kterého budou hru milovat především ženy. "Vždyť která by nechtěla vědět, co si muži opravdu o ženách myslí," uvedl režisér.

Testosteron je podle něj dobrou příležitostí pro herce předvést své umění. "Je to komedie, ale každá dobrá komedie má v sobě i tóny, které jsou hlubší. Síla charakterů a explozivnost situací, ve kterých se střetávají, konflikty, ve kterých se ocitají, problémy, které v souvislosti se ženami řeší, to je fantastický materiál pro herce," řekl Lančarič.

V inscenaci se představí Marek Příkazký, Zdeněk Julina, Matěj Štrunc, Josef Koller, Pavel Vacek, Radovan Král a Jan Leflík. Autorem hudby je Tomáš David.