Točna v Českém Krumlově se stěhovat nebude

Otáčivé hlediště zůstane v zahradě českokrumlovského zámku. Komise, která se budoucností točny zabývá, ve středu přijala návrh ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), aby v barokní zahradě zařízení zůstalo i nadále. Řekla to mluvčí ministerstva Martha Häckl. Točna v barokní zahradě léta vadila památkářům, podle nichž by její další existence v původním místě mohla ohrozit setrvání zápisu Krumlova v seznamu UNESCO.

Spor o setrvání či přesunutí točny se řeší léta. Ještě před půl rokem Staňkův předchůdce Ilja Šmíd (za ANO) uvažoval o variantě, že by se otáčivé hlediště přesunulo ze zámecké zahrady do areálu bývalého zahradnictví. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale uvedl, že by točna měla zůstat v zámecké zahradě.

"Jsem velmi rád, že jsme se s komisí shodli v pohledu na další budoucnost unikátního otáčivého hlediště. V tomto duchu nyní bude zadána soutěž architektonického řešení včetně zázemí pro diváky. Věřím, že už bude konec všem dohadům a spekulacím," řek Staněk. Soutěž, kterou vypíše město České Budějovice, bude hledat i novou podobu točny.

V ministerské komisi jsou kromě zástupců tohoto úřadu ještě reprezentanti měst České Budějovice a Český Krumlov, Národního památkového ústavu (NPÚ) a Jihočeského divadla. Komise také doporučila, aby NPÚ jako správce zámeckého areálu na základě žádosti Českých Budějovic prodloužil dobu nájmu pozemků a nebytových prostor nezbytných pro provoz divadelních představení na otáčivém hledišti do roku 2025. Otáčivé hlediště od jeho vzniku v roce 1958 provozuje Jihočeské divadlo, které zřizují Budějovice.

V roce 1960 prošlo hlediště první velkou rekonstrukcí, kdy se zároveň jeho kapacita zvýšila na 550 míst a dřívější pohánění lidskou silou nahradily elektromotory. Středeční podobu hlediště získalo během rekonstrukce v letech 1989 až 1993, která dále zvýšila jeho kapacitu na současných 644 míst. Hledištěm prošlo za dobu jeho existence přes dva miliony diváků.

Zámek Český Krumlov je od počátku 90. let i se svými barokními zahradami zapsaný na seznam UNESCO. Od doby zápisu má ale UNESCO výhrady k točně, která v zahradě stojí od 60. let. V noci poskytuje divákům jedinečné divadelní zážitky, ve dne, kdy je rozměrná stavba vidět, však v zahradě podle památkářů či některých architektů příliš zasahuje do její historické podoby. Často zaznívá, že UNESCO hrozí při neodstranění točny vyškrtnutím Krumlova ze seznamu světového dědictví. Jeho stanoviska mají však především charakter doporučení.