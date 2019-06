V Ponci odstartuje třítýdenní svátek tance Tanec Praha

Korejská choreografka An Un-me (Eun-Me Ahn) se souborem mladých tanečníků zahájí v pondělí večer v Praze 31. ročník festivalu Tanec Praha. České publikum ji vidělo už loni, kdy vystoupila spolu se svými tančícími krajankami ve věku, kdy profesionální tanečníci jsou již dávno v důchodu. Letos autorka a stále aktivní tanečnice přiváží choreografii Let Me Change Your Name a mladistvou energii tanečníků s rytmické elektro beaty a pestrou škálou barev na scéně.

V divadle Ponec se bude představení opakovat v úterý a ve středu, festival v Praze potrvá do 22. června a zavítá i do dvou desítek měst a obcí v ČR. Vedle představitelů domácí taneční scény a hostů z Evropy festival uvede poprvé tanečníky z Madagaskaru či Indonésie. Čeští umělci připravili společný projekt s tanečníky z Ghany a jako jednu ze tří událostí sezony pořadatelé označují vystoupení tanečníků z mekky současného tance, z Izraele.

Izraelská choreografka Sharon Eyalová, bývalá členka i umělecká ředitelka slavného Batsheva Dance Company, se svým souborem L-E-V Dance Company převedla do taneční podoby text Neila Hilborna OCD vyprávějící o obsedantně kompulzivní poruše a tematizující motiv míjení v lásce. Představení doplňuje živá hudba, stejně jako třetí událost sezony, jíž festival vyvrcholí a kterou bude představení francouzského akrobata a choreografa Yoanna Bourgeouise.

Bourgeois se pokouší přiblížit momentům zastavení v pohybu i zastavení v čase. Balancování mezi pohybem a klidem, časem a bezčasím, nebem a zemí a mezi reálnem a snem ukáže divákům ve dvoraně Veletržního paláce.

Tanec Praha nabízí množství doprovodného programu v podobě workshopů, představení pro rodiny s dětmi či jen pro děti, některá vystoupení se konají pod širým nebem, a tudíž bez vstupného. Celý program je na www.tanecpraha.cz.