Ypsilonka uvede stou reprízu hry Faust a Markétka

Pražské Studio Ypsilon vstupuje do nové sezony, v níž slaví 55 let existence, jubilejní stou reprízou hry Faust a Markétka. Jeho adaptace opery Charlese Gounoda je na repertoáru studia od dubna roku 2009. Ačkoli se obsazení některých rolí za devět let proměnilo, v hlavních rolích se diváci od počátku setkávají s Martinem Dejdarem, Markétou Plánkovou a barytonistou Romanem Janálem.



"Zdá se, že v našem dnešním životě není po Faustovi ani památky, a přesto nás provází na každém kroku. Vždyť kolik lidí by se jistě rádo upsalo k vlastnímu prospěchu jakémukoli ďáblovi, pro snadnější kariéru nebo prostě jen z důvodu neschopnosti vyřešit složitosti, kterým propadli," napsal do programu k inscenaci zakladatel Ypsilonky a režisér inscenace Jan Schmid. V dalších rolích se objeví Jan Jiráň, Jaroslava Kretschmerová, Petr Vacek, Arnošt Goldflam či Miroslav Kořínek.

Po úterním uvedení inscenace je naplánovaná ještě beseda s diváky a hosty v divadelním klubu, a to nejen o historii Ypsilonky, oslavách výročí, ale také o jejím dalším směřování i o směřování divadel či kultury obecně.

Divadlo v rámci úvodních dnů nové sezony zařadilo do programu i Varieté Freda A. - to navíc jako partnerské představení televizního festivalu Zlatá Praha, který si současně letos připomíná rovněž 55 let existence. Do dramaturgie týdenních oslav divadlo zařadilo i jednu z nejnovějších inscenací Kostky jsou vrženy aneb Don Juan a hlavně pocta Jaroslavu Ježkovi a týden zakončí komedií Hlava Medúzy, kterou má na repertoáru od roku 1996. Jiří Lábus získal za svou roli v této inscenaci Cenu Thálie. Stejného uznání se dostalo na jaře loňského roku Janu Schmidovi v podobě Ceny Kolegia za mimořádný umělecký přínos českému divadelnímu umění.

V Ypsilonce za více než půl století vznikly stovky inscenací, improvizovaných večerů i happeningů. Divadlem prošla řada osobností, některé jsou s ním téměř od počátku až dodnes. Vedle Schmida je to třeba herečka Jana Synková nebo skladatel Miroslav Kořínek.