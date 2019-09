Zlínské divadlo uvede premiéru Havlovy Žebrácké opery

Zlínské divadlo uvede v sobotu premiéru Žebrácké opery Václava Havla. Půjde o první premiéru v letošní 74. sezoně divadla. Režie se ujal umělecký ředitel Patrik Lančarič. Žebráckou operu zvolilo divadlo také vzhledem k nadcházejícímu 30. výročí sametové revoluce i podtitulu sezony, který zní Svobodná (SVO30DNÁ), řekl Lančarič.

"Když jsme se zamýšleli nad tím, jakou hru pana prezidenta uvést, Žebrácká opera nám přišla jako to nejlepší, je trošku jiná než ostatní hry Václava Havla. Je to hra s perfektním příběhem, postavami, situacemi, napětím, je to fantastická sranda," uvedl Lančarič, pro kterého jde o první práci na hře Václava Havla. "Jsem za ni velmi vděčný, je to skutečně výzva," uvedl Lančarič.

Gangsterská groteska zavede diváka do zločineckého podsvětí, ve kterém soupeří dva gangy. Jejich vůdcové Peachum a Macheath jsou ochotní udělat cokoli, aby konkurenta zdolali a chopili se moci. "Poselství hry je jasné, ale speciálně Havlova verze mluví o tom, jaké prapodivné psychopatické osobnosti z podsvětí pronikají do oficiálních struktur státu. To si myslím bude aktuální vždy, minimálně proto, aby to fungovalo jako nějaké memento, že svoboda není konstantní stav, že musíme být pořád ve střehu. Co je na Havlovi výborné, že se uměl na tak závažné téma podívat s humorem a nadhledem," uvedl Lančarič.

Peachuma ztvární Zdeněk Julina, podle kterého bylo náročné zejména zvládnout text. "Je to výzva a nabízelo se, že se při výročí revoluce budou hrát Havlovy hry. Myslím, že Žebrácká opera je dobře vybraná, právě v této době, za této politické situace. Je to hodně aktuální hra, přesně vím, koho hraji z našeho politického spektra," uvedl Julina. Náročnost textu potvrdil také představitel Macheatha, herec Radovan Král. "Macheath je mladý člověk, bije se o své místo na trhu. Využívá všech možností, jak se dostat na vrchol," uvedl Král.

Tvůrci zasadili příběh do období 30. let minulého století. "Celé se to odehrává ve stylu á la Al Capone, ctíme staré gangsterky. Herci budou mít krásné kostýmy z této éry, ve stejném duchu se ponese i scéna," řekl Lančarič.

Žebráckou operu napsal John Gay v roce 1728. Poté byla několikrát adaptována, nejznámější verze vznikla po dvou stoletích, kdy byl autorem Bertolt Brecht a hudbu složil Kurt Weill. Havel hru napsal v roce 1972, uvedena byla o tři roky později amatérským Divadlem na tahu. Na profesionální scéně se hra objevila v roce 1990 v Činoherním klubu v režii Jiřího Menzela, který ji vzápětí i zfilmoval.